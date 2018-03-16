Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, потребовал, чтобы компания Trump Organization предоставила все коммерческие документы, в том числе и связанные с Россией. Об этом сообщили американские СМИ.
Мюллер проверяет бизнес Трампа
Спецпрокурор США Роберт Мюллер направил судебную повестку в Trump Organization с требованием предоставить коммерческие документы, в том числе касающиеся России.
Мюллер проверяет бизнес Трампа
Дональд Трамп, руководивший компанией до своего избрания президентом США, утверждает, что бизнеса с Россией не вёл: намечавшаяся в 2015 году года сделка в сфере недвижимости не состоялась.
"Мы продолжим целиком и полностью сотрудничать со следствием, - завила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, - и из уважения к спецкомитету от комментариев откажемся. А по вопросам, относящимся к компании Trump Organization, я бы посоветовала обратиться именно туда".
Расследование спецпрокурора США впервые затрагивает бизнес нынешнего президента. В июле прошлого года Дональд Трамп предупредил, что его семейный бизнес не имеет отношения к России, и что расширение на него следствия противоречит закону.