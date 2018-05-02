ЭТА: 50 лет борьбы и террора

Десятки терактов и нападений, более восьмисот убитых, тысячи раненых, бесчисленное множество похищенных ради выкупа — таков итог полувековой активности группировки ЭТА, которая признана террористической многими странами мира.

Организация возникла в 1958 как объединение противников диктатуры Франко. Её лидеры заявляли о вооружённой борьбе за родину басков и за свободу. Среди крупных терактов ЭТА — убийство адмирала Луиса Карреро Бланко, преемника Франко на посту главы правительства. Его машину взорвали в декабре 1973.

Через пару лет король Хуан Карлос провозгласил переход к демократии. Страна Басков получила широкую автономию, но ЭТА отказалась сложить оружие и продолжила борьбу, требуя независимости. Испанию потрясла новая серия терактов.

В июне 1987 в результате взрыва автомобиля у торгового центра в Барселоне погиб 21 человек, это был крупнейший теракт в истории ЭТА. В декабре был взорван жилой дом в Сарагосе, погибли 11 человек, в том числе дети.

В начале следующего года ведущие политические силы Страны Басков подписали соглашение о противодействии терроризму. Осенью, после серии крупных операций против группировки, теряющая поддержку ЭТА объявила о прекращении террористической деятельности. Началось перемирие, которое продлилось, впрочем, недолго.

В 1996-м был похищен тюремный надзиратель Ортего Лара, ЭТА требовала обменять его на заключённых участников группировки. Полиция освободила заложника лишь спустя полтора года. В 1997 ЭТА похитила члена Народной партии Мигеля Анхеля Бланко, требуя перевести заключённых в тюрьмы Страны Басков. Политика убили, несмотря на многотысячные демонстрации в его защиту.

Похищения людей в это время стали одной из «визитных карточек» группировки. ЭТА таким образом зарабатывала деньги, требуя выкуп у родственников и коллег заложников.

В 2003 Народная партия и Социалистическая рабочая партия подписали соглашение о борьбе с терроризмом. Крупнейшие политические силы заявляли о необходимости устранить баскские националистические партии из регионального парламента. На политическом будущем ЭТА был поставлен крест.

Последнее известное убийство ЭТА было совершено в марте 2010 г., вопреки сложившейся практике организации, нападение произошло за пределами Испании. Участники группировки обстреляли патруль в пригороде Парижа, погиб французский полицейский Жан-Серж Нерен. Эксперты называли это преступление свидетельством заметной деградации в ЭТА.