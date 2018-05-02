Баскские сепаратисты объявили о полном самороспуске. Письмо руководства террористической группировки ЭТА, датированное 16-м апреля, опубликовал испанская онлайн-газета Diario.
Сепаратисты ЭТА прекращают деятельность
Сепаратисты ЭТА прекращают деятельность
В послании, в частности, говорится, что ЭTA "решила положить конец своему историческому существованию" и "прекратить свою деятельность", в связи с чем "полностью распускает все ячейки" и "считает завершенной свою политическую программу". Документ составлен на баскском языке, его венчает эмблема ЭТА — змея, обвившаяся вокруг топора.
В апреле леворадикальная организация попросила прощения у своих жертв. В результате терактов, организованных сепаратистами, погибли свыше 820 человек. В правильстве Испании назвали просьбу о прощении подтверждениеим полного разгрома группировки.
ЭТА объявила о прекращении вооруженной борьбы в 2011 году. В последние годы были арестованы сотни боевиков организации.