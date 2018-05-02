Оппозиция Армении переходит в массовым акциям гражданского неповиновения и призывает к всеобщей забастовке после того, как парламент не утвердил лидера протестов Никола Пашиняна премьер-министром. По призыву политика его сторонники с утра начали перекрывать дороги.
Оппозиция в Армении начинает транспортную блокаду
Оппозиция в Армении начинает транспортную блокаду
Наиболее напряжённая ситуация складывается на подъездах к международному аэропорту Еревана. После перекрытия автотрассы здесь застряли сотни автомобилей. По сообщениям информагентства «Новости Армении», к аэропорту стягиваются силы полиции, в том числе подразделения спецназа. Как передавал ТАСС, представители МВД требовали освободить проезд, но протестующие отказались.
После поражения в парламенте Пашинян призвал полностью заблокировать транспортную систему страны, в том числе железные дороги и аэропорты. Он рассчитывает на повторное голосование по его кандидатуре на пост премьер-министра, которое намечено на 8 мая. Если и тогда глава государства не будет определён, по закону парламент должен быть распущен.