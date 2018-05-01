Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера.
Срочная новость
Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера
Сейчас воспроизводится:
Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера
Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера
Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера.
Депутаты правящей в Армении Республиканской партии голосовали против Никола Пашиняна, который претендовал на пост премьер-министра.
Представители партии по итогам многочасовых парламентских дебатов заявили: «Господин Пашинян не убедил нас».