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Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера

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Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера
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Парламент Армении не утвердил Пашиняна на пост премьера.

Депутаты правящей в Армении Республиканской партии голосовали против Никола Пашиняна, который претендовал на пост премьер-министра.

Представители партии по итогам многочасовых парламентских дебатов заявили: «Господин Пашинян не убедил нас».

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