От Армении до КНДР: чем запомнится этот апрель?

Апрель выдался богатым на события. Для некоторых стран этот месяц и вовсе оказался переломным. Акции протеста в Армении привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна, который ранее занимал президентский пост. В населенном пункте Пханмунджом, который расположен на границе КНДР и Южной Кореи, впервые встретились лидеры двух этих стран. Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает испытания баллистических ракет и ядерного оружия, а также завершает работу ядерного полигона Пунгери. В России заблокировали мессенджер Telegram (точнее, власти пытаются это сделать).

События, о которых еще долго будут говорить. События, которые войдут в историю. Чем запомнится этот апрель?

Россия: за свободу интернета

Одна из самых обсуждаемых тем в России в последний месяц - "отключение" Telegram. В понедельник, 30 апреля, в Москве на митинге за свободу интернета собрались, по разным данным, от семи до двенадцати тысяч человек. "Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу", - написали организаторы митинга.

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

13 апреля Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории России из-за отказа Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. После этого Роскомнадзор ограничил доступ к 14 миллионам IP-адресов, которые использует Telegram. Сам мессенджер по-прежнему доступен в России, хотя и работает с перебоями.

Армения: "Мы выиграли битву, но война продолжается"

В середине апреля экс-президент Армении Серж Сарксян был избран премьер-министром. По новой конституционной реформе фактически это означало, что Сарксян сохраняет за собой высший пост в стране. На улицы вышли десятки тысяч недовольных. Вскоре под давлением протестующих новый премьер-министр ушел в отставку. Но армяне не торопятся покидать улицы. Они ждут решения парламента, где во вторник должно пройти голосование по кандидатуре Никола Пашиняна, который представляет оппозиционные силы. Исход выборов во многом зависит от того, поддержат ли его члены правящей Республиканской партии.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

КНДР и Южная Корея: от ненависти до любви

Еще недавно Дональд Трамп и Ким Чен Ын мерились размерами "ядерной кнопки", а сейчас обсуждается, где и когда встретятся два лидера. Несколько недель назад в Северной Корее побывал госсекретарь США Майкл Помпео (в тот момент он был только кандидатом на эту должность). А всего пару дней назад в Пханмуджоме встретились лидеры двух Корей. Впервые с момента создания КНДР ее руководитель побывал на территории своего южного соседа, в буквальном смысле перешагнув через границу.

По итогам переговоров Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Одно из главных достижений этой встречи – договоренность сотрудничать с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Удары по Сирии

В середине апреля США, Великобритания и Франция нанесли "точечные" ракетные удары по Сирии. Так союзники ответили на предполагаемую химическую атаку в городе Думе в регионе Восточная Гута. По словам Дональда Трампа, цель операции – правительственные объекты, имеющие отношение к производству и хранению химического оружия.

"За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", - так на эти события отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть "неопровержимые доказательства" того, что предполагаемая химатака была "постановкой". Позже Россия предоставила Организации по запрещению химического оружия свои доказательства того, что события в Думе - инсценировка.

Франция: забастовки как стиль жизни

Во Франции доехать из пункта А в пункт В на поезде – это в последний месяц непростая задача. Жителям этой страны и туристам постоянно приходится следить за тем, не отменен ли их поезд. Причина – не прекращающиеся с конца марта забастовки работников национальной железнодорожной компании SNCF. Профсоюзы требуют отказаться от реформы, которая предусматривает возможность приватизации SNCF и допуск в отрасль частных структур. Протестующие боятся, что из-за реформы они могут потерять льготы.

"Бойня" в Торонто

"Настоящая бойня", - так события в Торонто описал представитель скорой помощи. 23 апреля 25-летний Алек Минассян на арендованном минивэне врезался в толпу людей. Погибли 10 человек, 15 получили ранения. Очевидцы рассказывают, что водитель два километра ехал на большой скорости по тротуару, сбивая прохожих. Мотивы преступника до сих пор неизвестны. По одной из версий, Минассян питал ненависть к женщинам. Глава городской полиции Марк Сондерс сообщил, что раньше задержанный не попадал в поле зрения правоохранителей и, насколько известно, не был связан с террористическими группировками.

Фото: REUTERS/Fred Thornhill

"Римское чудо" и таланты Роналду

Четвертьфинал Лиги чемпионов преподнес зрителям немало сюрпризов. Главным открытием этого сезона стала итальянская "Рома". В первом матче она уступила "Барселоне" с разгромным счетом 1:4, но во второй игре римляне сотворили чудо. Они забили три безответных мяча и впервые более чем за тридцать лет прошли в полуфинал турнира.

"Ювентус" по итогам первой встречи уступил "Реалу" - 0:3. Автором двух голов стал Криштиану Роналду. Об одном из них – забитом через себя – на следующий день говорили все спортивные СМИ. Этот мяч называли не иначе как шедевром. Перед вторым матчем ничто не предвещало беды. Но неожиданно на своем поле "Реал" пропустил три мяча. Туринцы были близки к тому, чтобы повторить успех "Ромы". Помешало им лишь пенальти, назначенное в добавленное время и успешно реализованное португальцем.