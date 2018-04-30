Армения ждет выборов премьера

Оппозиционный лидер, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти во вторник утром на митинг и праздновать, по его словам, "победу народного кандидата".

"Я думаю, мы победили, потому что нигде в мире после революций, после таких мирных митингов не происходило то, что хотели люди. А у нас произошло то, что мы хотели", - говорит этот житель Еревана.

Избрание премьера должно состояться в парламенте около полудня по местному времени. Три парламентские фракции уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. При этом правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата и пока не определилась, как она проголосует на выборах премьера.

Пашинян станет премьер-министром, если за него отдадут свои голоса 53 из 105 депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей партии обладает 58 местами в парламенте

Массовые митинги сторонников оппозиции не прекращаются в Армении с 13 апреля. На этом фоне премьер-министр Серж Саргсян 23 апреля ушел в отставку, а 25 апреля в парламенте распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн".