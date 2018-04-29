Чего хотят сторонники революции в Армении?

Политический кризис в Армении развивается на фоне непростой социально-экономической ситуации. Уровень безработицы достигает 20 процентов, причём особенно большие проблемы с трудоустройством у молодёжи. Многие в этих условиях стремятся уехать. Как объясняют жители Еревана, это те, кто даже после длительного обучения не смог устроиться на родине.