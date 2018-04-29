Армянская оппозиция мобилизует своих сторонников и вновь занимает улицы. В преддверии голосования в парламенте, в результате которого должен быть определён новый глава правительства, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян призвал сограждан возобновить массовые демонстрации.
Оппозиция блокирует центр Еревана
Оппозиция блокирует центр Еревана
Как организатор протестной кампании, которая уже добилась отставки с поста главы государства Сержа Саргсяна, Пашинян поставил перед властями ультиматум: он требует, чтобы депутаты назначили его премьер-министром, в противном случае, цитата, «не изберут никого».
На призыв Пашиняна откликнулись тысячи его соратников. С самого утра люди устремились в центр Еревана, не встречая противодействия со стороны полиции. Протестующие перекрыли основные магистрали, устроив сидячие и стоячие забастовки на пешеходных переходах.
Основная масса демонстрантов стекается в площади Франции и площади Республики, где на воскресный вечер намечено шествие и большой митинг под лозунгами за революцию.