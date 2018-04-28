Армения готовится к новым протестам

Акции протеста в Ереване временно прекращены, но протестное движение в Армении не останавливается. На фоне переговоров об организации выборов и об участии в них правящей Республиканской партии лидер оппозиции Никол Пашинян проводит автопробег по стране, чтобы к концу недели вернуться в столицу.

Протестующие обещают, что демонстрации возобновятся с новой силой. Они повторяют слова Пашиняна о том, что этот протест направлен не лично против бывшего лидера страны Сержа Саргсяна, а против выстроенной при нём системы. Сам Пашинян требовал от Республиканской партии в полном составе отказаться от борьбы за попадание в правительство. Политик настаивает на том, чтобы именно его назначили премьер-министром Армении.

В самой Республиканской партии тем временем признали, что допустили ошибку, монополизировав власть. И.о. министра юстиции Давид Арутюнян на брифинге в правительстве заявил, что в организации не понимали опасность такой политики, и призвал политических оппонентов к уступкам: «Сильная оппозиция в стране означает сильное государство... Мы не должны переходить от одной монополии к другой. Процесс должен быть максимально инклюзивным с политической точки зрения, и мы понимаем, что это единственный способ двигаться дальше».

Корреспондент Euronews Апостолос Стаикос отмечает, что «и в Армении, и за её пределами многие полагали, что отставка Сержа Саргсяна положит конец массовым демонстрациям». По словам Стаикоса, граждане остаются на улицах, требуя политических перемен. «Они надеются, что эта борьба позволит сформировать будущее их страны».