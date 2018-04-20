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Газа

На границе сектора Газа и Израиля погибли 4 палестинца

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На границе сектора Газа и Израиля погибли 4 палестинца

Раненая женщина в зоне столкновений палестинцев и израильских военных
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REUTERS/Mohammed Salem
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По меньше мере четверо палестинцев погибли, более ста получили ранения в результате столкновений на границе сектора Газа и Израиля.

Протесты палестинцев под названием "Великий марш возвращения" продолжаются четвёртую неделю. Организаторы в очередной раз требуют возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю. Палестинские власти заявляют, что с начала волнений погибли более 30 полестинцев, число раненых составило более 3 000 человек.

Израиль в ответ называет происходящее провокацией, когда под прикрытием манифестаций палестинцы пытаются проникнуть на израильскую территорию с цель. совершения терактов.

В пятницу утром на место проведения протестной акции вылетел самолет израильской армии, который разбросал листовки с призывом разойтись.

Арабские страны выступают с резким осуждением действий Израиля. В то же время заявление, подготовленное в Совбезе Кувейтом, было заблокировано США.

Протесты на границе приурочены к 70-летию Израиля. Арабы называют эту дату "Днем катастрофы".