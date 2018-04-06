По меньшей мере семь палестинцев были убиты и более 1000 пострадали в пятницу на границе Израиля с сектором Газа во время столкновений с израильскими военными. Ранения 25 человек оцениваются как тяжелые. Об этом заявили палестинские медики. Одной из жертв, как сообщается, стал 16-летний подросток.
Столкновения на границе Израиля с сектором Газа
Столкновения на границе Израиля с сектором Газа
В протестных акциях принимают участие тысячи палестинцев. В районах беспорядков арабы поджигают автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся по линии границы. Власти еврейского государства объявили приграничные с Газой районы закрытой военной зоной.
Массовые демонстрации с требованием возвращения палестинских беженцев к родным очагам начались 30 марта. В этот день палестинцы отмечают День защиты земли, посвященный памяти шести погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями земельных наделов, принадлежавших арабам.
День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, принадлежащих арабам