Завершилась первая половина заседания Национальной ассамблеи (кубинского парламента). Этот день уже можно назвать историческим. Перевёрнута страница шестидесятилетней истории островного государства. Пост его главы покидает Рауль Кастро. Тот, кто придет на его смену, совершенно точно не будет членом семьи команданте.
На пороге перемен
На пороге перемен
Ожидается, что результаты голосования депутатов, а значит и имя нового председателя госсовета, огласят в четверг. На этот пост была выдвинута кандидатура Мигеля Диас-Канеля.
Этот выбор эксперты называют наиболее "безопасным" для правящей в стране компартии. Она желает видеть нового лидера Кубы продолжателем традиций братьев Кастро и выбранного ими курса.
57-летний Диас-Канель - первый представитель постреволюционного поколения в высших эшелонах власти. Потому многие кубинцы возлагают на него большие надежды. Надежды на то, что на Острове свободы наступят перемены.