Преемник команданте

С его именем связывают окончание эпохи Кастро, от него на Кубе ждут перемен. Мигель Диас-Канель - представитель нового - постреволюционного поколения кубинских лидеров.
Но своей политической карьерой он обязан династии, которая правила страной почти 60 лет. С подачи Рауля Кастро в 2013-ом Диас-Канель стал заместителем председателя Госсовета и потенциальным претендентом на высший пост.
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес родился в 1960-ом - год спустя после падения режима Батисты - в провинции Вилья-Клара. В местном университете получил диплом инженера-электронщика, вступил в ряды Союза Молодых Коммунистов, даже с партийной миссией побывал в Никарагуа.
Затем была должность главы парторганизации в родной провинции и довольно успешная борьба с экономическим кризисом 90-х, а далее - 2009-ом - пост министра высшего образования.
Он предпочитает езду на велосипеде, нежели за рулем автомобиля, джинсы классическим брюкам; он слушает "Битлз", а однажды выдал лицензию на работу культурного центра El Mejunje, который вскоре прославился благодаря шоу трансвеститов.
Но в своих нечастых интервью кубинским СМИ (а заграничным он их не даёт) Мигель Диас-Канель подтверждает свою стойкую приверженность доктрине команданте.