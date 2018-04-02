Лавров о "деле Скрипаля" и мотивах Лондона

Отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли британские спецслужбы. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у правительства Соединённого Королевства имелись на то мотивы.
Он вновь отверг все обвинения в адрес Кремля, из-за которых Великобритания, а также ряд других стран приняли решение о коллективной высылке российских дипломатов. При этом, глава ведомства отметил, что Москва «заинтересована в установлении истины».
«Много горят о том, что ситуация хуже, чем она была во времена классической Холодной войны, потому что тогда были какие-то правила, тогда соблюдались какие-то приличия», - сказал министр.
«Есть другие объяснения. О них говорят эксперты. Они говорят о том, что это может быть вполне выгодно и британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство. Это может быть выгодно и британскому правительству, которое явно оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, на которых они обеспечат "брексит"», - добавил он.
4 марта в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества типа «новичок», разработанного в России, как утверждает Лондон.
Москва не исключает, что его могли украсть и применить, чтобы устроить провокацию, и требует обеспечить консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая на днях вышла из комы.