Пострадавшая в Солсбери Юлия Скрипаль пришла в сознание и даже может говорить. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на больницу в английском Солсбери, где находится гражданка РФ.
Юлия Скрипаль пришла в сознание
Юлия Скрипаль пришла в сознание
Об улучшении состояния девушки британские власти уведомили российскую сторону. В этой связи Москва вновь потребовала от Лондона допустить к пострадавшей представителей консульства.
"Нам сегодня сообщили британские власти, наконец, о состоянии здоровья Юлии Скрипаль. Она, как они написали, быстро идет на поправку, - сказал Лавров. - Мы опять потребовали обеспечить доступ к Юлии как к российской гражданке. Надеюсь, британская сторона сможет выполнить свои обязательства по Консульской конвенции и Венской конвенции о дипломатических сношениях".
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.
Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Россия категорически отвергает все обвинения и называет их бездоказательными.