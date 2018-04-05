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Юлия Скрипаль объявила, что идёт на поправку

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Юлия Скрипаль объявила, что идёт на поправку

Юлия Скрипаль объявила, что идёт на поправку
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Отравленная вместе со своим отцом бывшим полковником ГРУ Юлия Скрипаль объявила об улучшении своего состояния и попросила не беспокоить её семью. Заявление россиянки опубликовала британская полиция:

«Я очнулась больше недели назад и я рада сообщить, что силы возвращаются ко мне с каждым днём. Я благодарна за заботу обо мне и за многочисленные добрые пожелания, которые я получила.

Я должна поблагодарить многих за моё выздоровление и особенно хочу отметить жителей Солсбери, которые пришли мне на помощь когда мы с отцом стали терять сознание. Кроме того, я хотела бы поблагодарить сотрудников Окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм.

Я убеждена, что вы понимаете, насколько эта история выбила нас из колеи. Я надеюсь, что вы с уважением отнесётесь к моей частной жизни и к жизни моей семьи в период моего выздоровления».

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