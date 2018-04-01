Гран-при в Тбилиси: дзюдо по-французски

Третий день этапа Гран-при по дзюдо в Тбилиси сложился для грузинской сборной не так удачно, как два предыдущих. Единственное "золото" своей команде принес действующий чемпион Европы Гурам Тушишвили, выступающий в категории свыше 100 килограммов. Одним из его первых соперников стал голландец Жур Спайкерс, побороть которого грузин смог благодаря приему "содэ-цури-коми-госи" - броску через бедро. Ту же технику Тушишвили использовал в полуфинальном поединке против товарища по команде Левана Матиашвили.
В заключительной схватке чемпион Европы одолел Джавада Махджуба. Притом первое "вадза-ари" заработал иранец, но Тушишвили все же смог вырвать победу. Бронзовые медали в той же категории достались Спайкерсу и Матиашвили.
Гурам Тушишвили: "Я ожидал, что финальный поединок будет тяжелым. Соперник у меня был серьезный. Но я не первый раз выхожу на татами против него. Джавад очень сильный, так что заключительная схватка получилось горячей. В этот день мне очень помогли болельщики. Я хотел бы поблагодарить грузинский народ за невероятную атмосферу, которая царила на этом турнире. В следующий раз я подготовлюсь еще лучше и постараюсь допустить меньше ошибок".
Пять золотых наград за турнире в Тбилиси выиграли француженки. Вслед за Амандин Бушар, Кларисс Агбеньену и Мари-Эв Гаи на верхнюю ступень пьедестала поднялась Роман Дико. В заключительном поединке 134 номер мирового рейтинга одолела белорусскую спортсменку Марину Слуцкую, которая расположилась на шестом месте в списке сильнейших дзюдоисток.
"Думаю, пока я не осознаю, что выиграла "золото". Может быть, я это пойму завтра, когда буду сидеть в гостинице. Я очень счастлива. Когда рядом со мной отец, я чувствую себя лучше. Я знаю, что кто-то меня поддержит, если мне грустно или если мне нужно поделиться какими-то мыслями. Это очень здорово".
Не подвела своих болельщиков и француженка Одри Чёмео, четвертый номер мирового рейтинга. В финале она оказалась сильнее украинки Анастасии Турчин. Француженка победила на втором турнире подряд – в феврале она выиграла "Большой шлем" в Париже.
Мастерски выполненный прием "осото-гари" - бросок соперника с рывком на себя - принес победу израильтянину Петеру Пальчику, который выступает в категории до 100 килограммов. В финале в соперники ему достался россиянин Мераб Маргиев.
Самую эффектную технику в этот день продемонстрировал грузин Онисе Санеблидзе. Бросок "ура-нагэ" он исполнил безукоризненно.