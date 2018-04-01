Гран-при в Тбилиси: дзюдо по-французски

Третий день этапа Гран-при по дзюдо в Тбилиси сложился для грузинской сборной не так удачно, как два предыдущих. Единственное "золото" своей команде принес действующий чемпион Европы Гурам Тушишвили, выступающий в категории свыше 100 килограммов. Одним из его первых соперников стал голландец Жур Спайкерс, побороть которого грузин смог благодаря приему "содэ-цури-коми-госи" - броску через бедро. Ту же технику Тушишвили использовал в полуфинальном поединке против товарища по команде Левана Матиашвили.

В заключительной схватке чемпион Европы одолел Джавада Махджуба. Притом первое "вадза-ари" заработал иранец, но Тушишвили все же смог вырвать победу. Бронзовые медали в той же категории достались Спайкерсу и Матиашвили.