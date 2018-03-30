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Гран-при в Тбилиси: грузинский "золотой" урожай

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Гран-при в Тбилиси: грузинский "золотой" урожай

Гран-при в Тбилиси: грузинский "золотой" урожай
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Гран-при по дзюдо в Тбилиси начался для грузинской сборной триумфально. Первый день – и сразу две золотые награды. Важа Маргвелашвили стал лучшим в категории до 66 килограммов. В первом поединке он использовал технику "ути-гари" и прием "рычаг локтя", за что удостоился от судей оценки "иппон". В полуфинале грузин одолел своего товарища по команде победителя прошлогоднего турнира Лашу Гиунашвили. Две оценки "вадза-ари" подарили Маргвелашвили путевку в заключительный раунд, где он встретился с бразильцем Даниэлем Каргнином.

Важа Маргвелашвили: "Видеть здесь отца и других родных – это для меня дополнительная мотивация, дополнительный толчок. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто пришел за меня поболеть сегодня".

Немке Терезе Штоль не было равных в категории до 57 килограммов. В финале она вышла на татами против четвертого номера мирового рейтинга француженки Элен Ресево. Поединок выдался очень напряженным. Определить его исход удалось только в дополнительное время. Решающей стала оценка "вадза-ари", которую немка заработала за технику "ко-сотэ".

Для Штоль это "второе" золото за год. В прошлом феврале она праздновала победу на этапе Гран-при в Дюссельдорфе.

Тереза Штоль: "Я чувствую разницу. Дома тебя поддерживают друзья, родные. Ты видишь за собой толпу болельщиков. Здесь же, возможно, ты ощущаешь себя свободнее, нет такого давления. Да, разница есть, но это здорово!"

В категории до 60 килограммов еще до финала стало понятно, что "золото" достанется грузинскому дзюдоисту. Вопрос был только в том, для кого именно этот день сложится удачнее, - для Амирана Папинашвили или Лухума Чхвимиани. В итоге второе "золото" в своей карьере заработал Чхвимиани. И "бронзу" поделили между собой его товарищи по команде - Лаша Чадунели и Темур Нозадзе.

Первое для себя "золото" на турнире Гран-при выиграла 20-летняя словенская дзюдоистка Маруса Стангар. Спортсменка, выступающая в категории до 48 килограммов, вышла победительницей из схватки с сербкой Милицей Николич.

Две оценки "вадза-ари" принесли награду высшей пробы француженке Амандин Бушар. В финале она одолела швейцарку Эвелин Чопп.

Великолепная техника Лаши Чадунели заслуживает особого внимания. В полной мере грузинский спортсмен продемонстрировал свое мастерство в поединке с азербайджанцем Оруджем Велизадэ.