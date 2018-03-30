Гран-при в Тбилиси: грузинский "золотой" урожай

Гран-при по дзюдо в Тбилиси начался для грузинской сборной триумфально. Первый день – и сразу две золотые награды. Важа Маргвелашвили стал лучшим в категории до 66 килограммов. В первом поединке он использовал технику "ути-гари" и прием "рычаг локтя", за что удостоился от судей оценки "иппон". В полуфинале грузин одолел своего товарища по команде победителя прошлогоднего турнира Лашу Гиунашвили. Две оценки "вадза-ари" подарили Маргвелашвили путевку в заключительный раунд, где он встретился с бразильцем Даниэлем Каргнином.

Важа Маргвелашвили: "Видеть здесь отца и других родных – это для меня дополнительная мотивация, дополнительный толчок. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто пришел за меня поболеть сегодня".

Немке Терезе Штоль не было равных в категории до 57 килограммов. В финале она вышла на татами против четвертого номера мирового рейтинга француженки Элен Ресево. Поединок выдался очень напряженным. Определить его исход удалось только в дополнительное время. Решающей стала оценка "вадза-ари", которую немка заработала за технику "ко-сотэ".

Для Штоль это "второе" золото за год. В прошлом феврале она праздновала победу на этапе Гран-при в Дюссельдорфе.