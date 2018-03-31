Гран-при в Тбилиси: непобедимые грузины

Кларисс Агбеньену, чемпионка мира в категории до 63 килограммов, вновь доказала, что находится в прекрасной форме. В этом году она выиграла уже две золотые награды – сначала на турнире "Большого шлема" в Париже, а теперь и на этапе Гран-при в Тбилиси. Одолеть польскую дзюдоистку Каролину Талач француженка смогла благодаря идеально выполненному приему "о-ути-гари" – броску соперницы с рывком на себя. Эту технику Агбеньену отрабатывала вместе со своим тренером олимпийском чемпионкой Люси Декосс.

"Все говорили мне: "Прием "о-ути-гари" ты использовала из-за Люси Декосс". А я отвечала: "Нет, не из-за Люси Декосс". На тренировках я часто применяю технику "о-ути-гари" и "ко-ути-гари". Так я чувствую себя спокойнее. Я понимаю, что многое могу сделать. И я сказала себе: "Если ты можешь выполнить много бросков на тренировке, ты должна использовать эту технику на соревнованиях". Я попыталась, и все получилось. Я очень счастлива".

Повод для радости местным болельщикам подарил чемпион лондонской Олимпиады и бронзовый призер Рио Лаша Шавдатуашвили. Одним из его первых соперников стал швейцарец Нилс Стамп. Победу над противником грузину принесли техника "джуджи-гатамэ" и прием "рычаг локтя".

В финале Шавдатуашвили вышел на татами против товарища по команде Фридона Гигани. Подняться на верхнюю ступень пьедестала почета олимпийский чемпион смог благодаря оценке "вадза-ари".