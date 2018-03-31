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Гран-при в Тбилиси: непобедимые грузины

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Гран-при в Тбилиси: непобедимые грузины

Гран-при в Тбилиси: непобедимые грузины
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Кларисс Агбеньену, чемпионка мира в категории до 63 килограммов, вновь доказала, что находится в прекрасной форме. В этом году она выиграла уже две золотые награды – сначала на турнире "Большого шлема" в Париже, а теперь и на этапе Гран-при в Тбилиси. Одолеть польскую дзюдоистку Каролину Талач француженка смогла благодаря идеально выполненному приему "о-ути-гари" – броску соперницы с рывком на себя. Эту технику Агбеньену отрабатывала вместе со своим тренером олимпийском чемпионкой Люси Декосс.

"Все говорили мне: "Прием "о-ути-гари" ты использовала из-за Люси Декосс". А я отвечала: "Нет, не из-за Люси Декосс". На тренировках я часто применяю технику "о-ути-гари" и "ко-ути-гари". Так я чувствую себя спокойнее. Я понимаю, что многое могу сделать. И я сказала себе: "Если ты можешь выполнить много бросков на тренировке, ты должна использовать эту технику на соревнованиях". Я попыталась, и все получилось. Я очень счастлива".

Повод для радости местным болельщикам подарил чемпион лондонской Олимпиады и бронзовый призер Рио Лаша Шавдатуашвили. Одним из его первых соперников стал швейцарец Нилс Стамп. Победу над противником грузину принесли техника "джуджи-гатамэ" и прием "рычаг локтя".

В финале Шавдатуашвили вышел на татами против товарища по команде Фридона Гигани. Подняться на верхнюю ступень пьедестала почета олимпийский чемпион смог благодаря оценке "вадза-ари".

"Сегодня я был очень мотивирован. Притом даже больше, чем обычно, потому что на меня смотрели мои родные. Я соревнуюсь у себя дома, и это еще одна причина, почему я чувствую себя сегодня так хорошо. Мы можем отметить победу все вместе, всей семьей. И я имею в виду в том числе свою грузинскую спортивную семью".

17-летняя Мариам Чантурия стала самой молодой грузинкой, завоевавшей медаль на турнире Международной федерации дзюдо. Спортсменка, выступающая в категории до 70 килограммов, завоевала "бронзу". В заключительной схватке она оказалась сильнее немки Саундры Дидрих.

Мари-Эв Гаи принесла французской сборной второе "золото" в этот день

Среди мужчин все награды высшей пробы пока у грузинской команды. Тамаз Киракозашвили стал лучшим в категории до 81 килограмма.

Россиянин Станислав Семенов уезжает из Грузии без медали. Но все же этот спортсмен смог показать, насколько виртуозно владеет техникой "ура-наге". С ее помощью он одолел спортсмена из Казахстана Азиза Калкаманулы.