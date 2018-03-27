Жители Кемерова требуют ответов

Жители Кемерова требуют рассказать правду о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" и назвать точное число погибших. К зданию областной администрации на стихийный митинг пришли сотни человек. Многие призвали к отставке властей.

По официальным данным, жертв трагедии — 64, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.

Говорят участники митинга:

"Написали, что 200 человек вывели. Кого они вывели? 200 сами вышли. А остальные задыхались на третьем и четвертом этаже. Вот и все".

"Погибло очень много детей. И они погибли именно из-за безответственности руководства. Я проезжала мимо в 16:20, когда только все начиналось. Я даже представить не могла, что это будет такого масштаба. И больше всего меня поражает то, что они замалчивают правду".

Между тем агентство "Интрефакс" сообщает, что в штаб, созданный родственниками жертв пожара, поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести, в том числе 70 детей.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что приоритетной версией причин пожара остается замыкание электопроводки.

Стало известно, что сгоревший торговый центр был введен в эксплуатацию без согласования МЧС, а пожарная сигнализация не работала с 19 марта.