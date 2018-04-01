Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно покидает свой пост. После трагедии, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня", он обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева, который возглавлял регион более 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев. В начале марта он стал заместителем губернатора.
Аман Тулеев подал в отставку
Аман Тулеев подал в отставку
Трагедия в Кемерове привела к массовым акциям протеста в городе. На стихийном митинге, где, по некоторым данным, собрались несколько тысяч человек, звучали требования раскрыть информацию о погибших, так как официальные данные многие считали заниженными. Митингующие также призывали к отставке властей региона и президента Путина.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе - более 40 детей.