В среду в России объявлен национальный траур по жертвам пожара в Кемерове. Указ подписал Владимир Путин; в ночь на вторник он прибыл в столицу Кузбасса, где возложил цветы к стихийному мемориалу и встретился с инициативной группой кемеровчан, которые не доверяют официальным отчётам. Глава государства заверил их, что лично разберётся в произошедшем.