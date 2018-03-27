В среду в России объявлен национальный траур по жертвам пожара в Кемерове. Указ подписал Владимир Путин; в ночь на вторник он прибыл в столицу Кузбасса, где возложил цветы к стихийному мемориалу и встретился с инициативной группой кемеровчан, которые не доверяют официальным отчётам. Глава государства заверил их, что лично разберётся в произошедшем.
В России объявлен национальный траур
В России объявлен национальный траур
«Что же у нас происходит — это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?», — заявил президент на встрече с официальными лицами.
Ранее траур объявили в целом ряде регионов России.
В Кемерове уже находятся председатель Следственного комитета, главы минздрава и МЧС.