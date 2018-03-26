По последним данным, в пожаре в кемеровском торговом центре погибли свыше 50 человек, тела 19 из них направлены на опознание. Пропавшими без вести числятся 16 человек. Эти сведения сообщило российское МЧС. Большинство погибших - дети.
Пожар в Кемерове: число погибших выросло до 64 человек
Пожар в Кемерове: число погибших выросло до 64 человек
По словам главы ведомства, пока ни одна из жертв пожара не опознана. Возгорание торговом центре "Зимняя вишня", находящемся в столице Кузбасса, произошло около полудня в воскресенье на четвертом, последнем, этаже торгового центра. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м.
Спустя несколько часов внутри здания произошли обрушения перекрытий между третьим и четвертым этажами.
Имеется информация, что пожарные не смогли еще добраться до одного из трех кинотеатров, находящихся в торговом центре.