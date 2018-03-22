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Россия

ЦИК России недоволен публикацией о «каруселях»

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ЦИК России недоволен публикацией о «каруселях»

ЦИК России недоволен публикацией о «каруселях»
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Reuters
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала журналистов Reuters за статью о фальсификации голосования на президентских выборах в Карачаево-Черкесии. Речь идёт о материале, посвященном так называемым «каруселям», — организованному неоднократному голосованию одних и тех же избирателей.

Корреспонденты агентства проследили за группой из 17 человек под руководством администратора местной больницы в городе Усть-Джегуте. Эти люди или их абсолютные двойники успели проголосовать на нескольких участках. Reuters представил соответствующие видеозаписи.

Точка зрения

Это не повод сразу все мазать черной краской, показывать, что мы тут специально вырабатываем механизмы для мухлежа

Элла Памфилова глава Центризбиркома России

Памфилова допустила возможность нарушений, но подчеркнула, что нельзя заявлять о тотальном несовершенстве системы и о возможностях для фальсификации: «Это не повод, чтобы, исходя из конъюнктурных политических целей, сразу все мазать черной краской, показывать, что все не работает, что сидим мы тут, злыдни такие, и специально вырабатываем механизмы для мухлежа».

Глава ЦИК возмущена и словами о принуждении россиян к голосованию. «Это просто оскорбляет наших людей. У нас свободные люди, нормальные люди и по каким-то случаям нельзя говорить, что народ весь запуган, народ голосует под давлением», — пояснила Памфилова.

Видеомонтаж • Andrey Poznyakov