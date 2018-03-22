ЦИК России недоволен публикацией о «каруселях»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала журналистов Reuters за статью о фальсификации голосования на президентских выборах в Карачаево-Черкесии. Речь идёт о материале, посвященном так называемым «каруселям», — организованному неоднократному голосованию одних и тех же избирателей.
Корреспонденты агентства проследили за группой из 17 человек под руководством администратора местной больницы в городе Усть-Джегуте. Эти люди или их абсолютные двойники успели проголосовать на нескольких участках. Reuters представил соответствующие видеозаписи.
Памфилова допустила возможность нарушений, но подчеркнула, что нельзя заявлять о тотальном несовершенстве системы и о возможностях для фальсификации: «Это не повод, чтобы, исходя из конъюнктурных политических целей, сразу все мазать черной краской, показывать, что все не работает, что сидим мы тут, злыдни такие, и специально вырабатываем механизмы для мухлежа».
Глава ЦИК возмущена и словами о принуждении россиян к голосованию. «Это просто оскорбляет наших людей. У нас свободные люди, нормальные люди и по каким-то случаям нельзя говорить, что народ весь запуган, народ голосует под давлением», — пояснила Памфилова.