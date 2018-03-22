ЦИК России недоволен публикацией о «каруселях»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала журналистов Reuters за статью о фальсификации голосования на президентских выборах в Карачаево-Черкесии. Речь идёт о материале, посвященном так называемым «каруселям», — организованному неоднократному голосованию одних и тех же избирателей.

Корреспонденты агентства проследили за группой из 17 человек под руководством администратора местной больницы в городе Усть-Джегуте. Эти люди или их абсолютные двойники успели проголосовать на нескольких участках. Reuters представил соответствующие видеозаписи.