Президентские выборы в России: как это было?

Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу на очередных, седьмых в истории страны, выборах главы государства. За него проголосовало 76,66% россиян. Такие данные озвучил ЦИК после обработки 99,84% бюллетеней.

К сожалению, прав оказался Навальный... Это были самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время

Это рекордный показатель в политической карьере Путина - за него отдали свои голоса более 54 миллионов граждан России. Кроме того, за него проголосовало больше людей, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

Явка избирателей на выборах президента России составила 67,74%, или 73,36 млн человек, объявила в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Кто были соперники

Помимо Путина на президентский пост претендовали еще семь кандидатов: Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Лишь Грудинину удалось преодолеть десятипроцентный барьер. Он набрал 11,8% голосов, за него проголосовало 8,6 млн россиян. Как отмечают наблюдатели, это худший результат КПРФ за все время участия партии в избирательных кампаниях такого уровня с 1996 года.

Что же касается другой старейшей российской партии - ЛДПР, то ее лидер Жириновский, участвовавший в президентских выборах с 1991 года (за исключением 2004 года), никогда не поднимался выше третьего места. Так получилось и на этот раз - 5,66% голосов.

Результаты остальных кандидатов выглядят следующим образом: Ксения Собчак - 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65% голосов.

Были ли нарушения?

Да, были. Это признала глава ЦИК Элла Памфилова. Правда, по ее словам, все выявленные нарушения отнюдь не носили вопиющего характера. "Серьезных жалоб пока не зафиксировано", - заявила глава ЦИК в понедельник.

Однако мнение главы ЦИК разделяют далеко не все. Оппозиционер Алексей Навальный на своей странице в "Твиттере" опубликовал ряд видео с различных избирательных участков, где, как он утверждает, были произведены вбросы бюллетеней.

Как голосовал Крым

Выборы президента России впервые прошли в Крыму - дата голосования совпала с четвертой годовщиной подписания "Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым". Поэтому в Кремле волеизъявлению крымчан придавалось самое пристальное внимание.

В Крыму явка на выборах составила 71,4%. При этом более 92% жителей республики проголосовали в поддержку Путина. К примеру, Грудинин смог набрать там лишь 2,2% голосов.

В Кремле считают, что итоги голосования в Крыму, по сути, стали "вторым референдумом" и красноречивым доказательством поддержки крымчанами действующих властей России.

Однако мировое сообщество с этим не торопится соглашаться. Так, Франция еще до оглашения результатов заявила, что не намерена признавать проведения на территории Крыма выборов президента РФ.

"Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении МИД Франции.

В Киеве, как и следовало ожидать, заявили, что голосование было незаконным.

"Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова, - заявил президент Украины Петр Порошенко. - Обнародованные официальные "данные" является ни чем иным, как фальсификацией".

Впрочем, приглашенные в Крым международные наблюдатели заявили, что голосование прошло без видимых нарушений. По данным избиркома, 18 марта в регионе работали 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе из США, Великобритании, Украины, Франции, Италии.