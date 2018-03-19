Выборы президента РФ: рекорды и результаты

Владимир Путин в четвёртый раз избирается президентом России. Он набирает 76, 6 % голосов, улучшив свой результат 2012 года на 13 пунктов и побив свой же рекорд 2004 года. А вот явка рекорд 2008 года, когда президентом стал Дмитрий Медведев, не побила, хотя и оказалась достаточна высока - 67%.