Полковник запаса ГРУ о деле Скрипаля

"Не стоит исключать, как одну из версий, участие того или иного государства во всей этой истории. А вот какого государства - вопрос: возможно, своего бывшего отставного шпиона решили ещё раз использовать, как одноразовое изделие, сами британские спецслужбы. С другой стороны, возможно участие дружественной спецслужбы. Это только версия. Я могу подчеркнуть, а почему бы это не другая страна, ранее входящая в состав Советского союза, где также располагались склады с данным вооружением? Например, Украина. Я не исключаю возможности того, что в какой-то мере разновидность "Новичка" могла попасть в руки криминалитета.

Если бы жизнь господина Скрипаля была действительно под угрозой, он должен был бы проходить по программе защиты свидетелей, но он жил открыто, жил под своим именем и фамилией, его дочь спокойно передвигалась из Британии в Россию и обратно, сын тоже. Никаких угроз не было, и вдруг возникает такое!

К огромному прискорбию предатели были и будут. Предатели из нашей страны бежали в штаты, в Швейцарию, в Израиль, но почему-то травят и погибают только в Британии. Это вызывает определенные вопросы."