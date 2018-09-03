Блэр: "План Мэй - худший из двух зол"

Выбранный Великобританией план "брексита" - худший из возможных, и на голосовании в парламенте его ждёт провал, предостерёг бывший глава британского правительства Тони Блэр в эксклюзивном интервью Euronews.

"Мэй рассуждает так: мы должны покинуть Евросоюз. Это не самая лучшая идея, но сделать это надо. Что ж, тогда лучше выбрать"мягкий" вариант "брексита". Так мы сможем объяснить тем людям, которые голосовали за выход Великобритании из ЕС, что сделали это с целью защитить экономику страны", - объясняет он.

"Но беда в том, что её (Терезы Мэй) действия не устроят тех, кто выступает за "брексит", и тех, кто против. Это звучит, как разумный компромисс. Но на самом деле, это решение - худшее из двух зол. И оно никого не удовлетворит. Потому я не думаю, что его одобрит Палата Общин. Парламент проголосует против".

Блэр занимал пост премьер-министра с 1997 по 2007 год.