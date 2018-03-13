Возможны ли махинации на выборах 18 марта?

прямым: все граждане, достигшие избирательного возраста (в России - 18 лет), голосуют непосредственно за конкретного кандидата. Эта система отличается от косвенного выбора, которым пользуются, например, в Германии: на высшую исполнительную должность в стране назначается кандидат, который устроит правящее партийное большинство; именно за партии голосуют немцы на выборах.

тайным: свой выбор кандидата каждый избиратель отмечает в закрытой кабинке для голосования, причём система позволяет высказывать свой выбор анонимно.

равным: то есть все избиратели участвуют в голосовании на равных основаниях. Этот принцип не всегда уточняет, идёт ли речь об отдельных гражданах, или, как в некоторых странах, о коллективных субъектах

и всеобщим: иногда это понятие включается в принцип равного голосования, но само по себе означает, что общество не дискриминирует граждан для участия в выборах вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии и убеждений.

Насколько избирательная система защищена от нарушений и подделок? Помимо конституции процесс голосования защищает, по меньшей мере на бумаге, ряд законов. Непосредственно на избирательных участках за выборами следят наблюдателями от общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и представители различных НКО, а также представители СМИ. Телеканал euronews уже рассказывал об отказе ЦИК в регистрации более 5.300 представителей интернет порталов “Левиафан” и “Молния” для участия в наблюдении за ходом голосования.

В прошлом ряд нарушений уже был зарегистрирован на выборах различных уровней в России. Ниже мы приводим лишь некоторые примеры:

Отказ в регистрации кандидатов от оппозиции или нежелательных кандидатов: в числе законных предлогов наличие непогашенной судимости или неисполнение условий регистрации, таких как наличие сбор определённого числа подписей в случае с кандидатами на президентский пост.

Дробление избирательных участков на более мелкие усложняет задачу наблюдателей, поскольку не у всех объединений/ассоциаций есть возможность посылать своих представителей для мониторинга на растущее количество участков, которых сегодня в России насчитывается более 94.500. Проблема с наблюдением за ходом голосования возникает также при организации участков в “закрытой” среде, как, например, это делается на крупных производствах (в целях организации голосования без отрыва от производства). О вероятных фальсификациях во Владимирской области сообщала газета “Ведомости” в ходе парламентских выборов в декабре 2011 года

Проведение избирательной кампании вне официально оговоренных временных рамок, причём в некоторых случаях на бюджетные средства. (такие нарушения были зафиксированы во Владивостоке в ходе местных выборов)

Дезинформация и очернение конкурирующих кандидатов, как отмечала газета “Коммерсант” в декабре 2011 г.

Подделка рейтингов кандидатов, что позволяет манипулировать мнением более конформистской части общества. Искусственное управление рейтингами усиливается в интернет-сообществах в связи с наличием ботов и недобросовестных участников опросов. Такого рода подлоги были отмечены одесским порталом “Юг” в ходе президентских выборов на Украине в конце 2009 года.

Административное давление на голосующих в «закрытых» сообществах, таких как армейские части, чиновники и работники соц.сферы). По информации газеты «Коммерсант» подобные нарушения наблюдались на выборах в Ульяновске в 2011 году.

Досрочное голосование при полном отсутствии наблюдателей. В 2010 году президент Дмитрий Медведев вынужден был личным вмешательством законодательно ограничить число досрочно голосующих на региональных и муниципальных выборах. В некоторых избирательных округах эта практика по-прежнему остаётся в силе.