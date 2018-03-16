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Россия

Двуликий лидер: почему Путина любят в России и ненавидят на Западе?

В чём причина народной популярности российского лидера после 18 лет нахождения у власти? И почему многие западные страны видят в нём, как правило, ненавистного диктатора? Мы постарались ответить на этот непростой вопрос, обобщив основные элементы политического кредо Владимира Путина

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Двуликий лидер: почему Путина любят в России и ненавидят на Западе?

Двуликий лидер: почему Путина любят в России и ненавидят на Западе?
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Рейтинг популярности российского президента, согласно опросам ВЦИОМ, колеблется у отметки 70%. Для России это означает, что политику Владимира Путина одобряют более двух третей населения, и столько же готовы отдать за него свои голоса, одобрив, таким образом, проводимую им политику.

Снова "холодная война"?

В странах Запада столь высокая политическая популярность - случай практически беспрецедентный. В США выборы президента проходят с минимальным перевесом. В Германии канцлеру Меркель пришлось почти полгода ждать подтверждения своего мандата (после создания большой коалиции). Правительство Испании пережило многомесячный кризис в 2016 году и популярность нынешнего премьера - под большим вопросом. А в Италии парламентские выборы фактически привели к патовой ситуации в коалиционных переговорах по формированию кабинета.

Чем больше поводов для критики российского руководства находит Запад, тем сильнее, казалось бы, сплочённость россиян под знамёнами своего лидера.

Надо отдать должное альтернативным точкам зрения: в США, как и в Западной Европе, есть свои почитатели кремлёвского стиля, которые, без участия каких-либо "троллей" и "ботов", сами время от времени встают на защиту позиции Владимира Путина. Голоса их слышны на Западе, пожалуй, не больше, чем голоса анти-кремлёвских оппозиционеров в России.

И всё же, хотя однозначного мнения среди европейцев и американцев нет, многие всё больше задаются вопросом об очевидном расхождении в восприятии Путина на Западе и в России.

Владимир Путин стоит "у руля" уже 18 лет. Внутри России результаты его правления воспринимаются многими как в целом позитивные: поднятие престижа страны на международной арене (читай: "теперь нас боятся больше, чем в 90-е, и это хорошо"), возвращение Крыма в состав России (использованные методы - это всего лишь детали), импортозамещение в ответ на западные санкции...

В то же время, во внешней политике, с точки зрения западных наблюдателей, успехи последних 18 лет весьма сомнительны: России постоянно приходится "отмываться" и оправдываться из-за своих действий на международной арене. Страну исключили из саммита "восьмёрки", силой выдворили из ПАСЕ, постоянно давят в Совбезе. И пусть внутри страны все эти неудачи остаются почти незаметными, - политики и эксперты на Западе всё чаще поговаривают о новой "холодной" войне. И конца этой напряженности в отношениях не видно.

"Россия - это агрессия, упрямство и вмешательство в дела других стран"

Так почему же Путин - "злой гений" для западных стран? Вот лишь основные, наиболее очевидные для стороннего западного наблюдателя причины.

Из-за конфликта на востоке Украины:

  • США и Европа так и не смогли объяснить для себя вторжение России на восточные территории Украины. Точно так же не могли объяснить поддержку Абхазии и Южной Осетии. Из-за океана события на Майдане конца 2013-начала 2014 гг. представляются как мирный протест, подавленный кровавым режимом, причём при участии Москвы. В деталях никто разбираться не намерен. Протестное движение, при поддержке Евросоюза и Вашингтона, после "евромайдана" охватило всю территорию Украины.

  • Восток Украины в огне, и Москва направляет "бойцов без шинелей", чтобы поддержать сепаратистов в тех областях, которые сохранили лояльность России. Кремль отвергает прямое военное участие в конфликте. Но именно так видят ситуацию в Париже и Лондоне. Слабая украинская армия не в состоянии дать отпор. В боях и под перекрёстным огнём с начала военных действий на востоке Украины погибли более 10.000 человек.

  • Воспользовавшись дестабилизацией обстановки на Украине, Москва "под шумок" вводит войска в Крым, и прямо на виду у всего цивилизованного мира захватывает полуостров. Тут же организован референдум, с точки зрения международного сообщества, - совершенно незаконный. Ровно 4 года назад, 18 марта 2014 года, Крым, многие жители которого всегда ощущали свою принадлежность России, официально переходит в состав РФ. Украина, со своей стороны, по сей день причисляет Крым с суверенной государственной территории.

Из-за войны в Сирии:

  • "Арабская весна" добралась до Сирии в начале 2011 года: народные протесты охватывают крупные города, правительство отвечает жестким сопротивлением, в первые 3 месяца гибнут около 1000 гражданских лиц. Народное недовольство подогревают случаи вопиющей жестокости, такие как убийство 13-летнего Хамзы аль-Хатиба. Протестное движение поддерживают некоторые страны Запада. Сирию охватывает гражданский конфликт, который вскоре станет частью многоплановой войны с участием десятков формирований и группировок, каждая из которых будет отстаивать свои интересы. С конца 2013 года территорию Сирии постепенно начинают захватывать боевики самопровозглашённого "Исламского государства". У правительства Башара Асада появляется два основных врага: оппозиция и исламисты. Асаду становится всё труднее удерживать власть в стране.

  • Россия остаётся в числе союзников сирийского правительства, президент Путин при этом апеллирует к тому факту, что иной законной власти в Сирии до сих пор нет, а любая смена власти должна произойти уже после урегулирования внутреннего гражданского конфликта. При этом основным мотиватором российского вмешательства в военный конфликт обозначается борьба с ИГИЛ. Но пока Россия и Иран помогают властям Дамаска бороться с исламистами (а заодно и с любыми другими антиправительственными силами), западные политики и СМИ (а вместе с ними и гражданское общество) видят в растущем конфликте прежде всего военные преступления, которые правительство Асада санкционирует в отношении части собственного народа. На любые попытки резолюций, осуждающих на уровне ООН действия сирийской правительственной армии, Россия накладывает своё вето. Логика остаётся прежней, и это особенно выводит из себя Запад. По меньшей мере 11 резолюций ждёт подобная участь.

  • Россия вступает в сирийский конфликт в сентябре 2015 года. Массированные атаки с воздуха и минимальное присутствие на земле - тактика, которая в результате позволит сирийцам самим при поддержке иранского спецназа переломить ход войны с боевиками ИГИЛ - организации, которая признаётся террористической как в России, так и на Западе. У европейцев снова складывается впечатление, что российский лидер обыграл западную коалицию: вместе с резким сокращением "шагреневой кожи" исламизма на карте Сирии постепенно уничтожаются и те формирования, которые изначально создавались как вооружённая оппозиция власти. Правительство Асада, фактически, спасено усилиями России и Ирана от вполне вероятного ухода со сцены. И фигура Путина вновь играет роль всеобщего раздражителя.

Вмешательство Москвы в выборный процесс:

  • В ходе избирательной кампании в США в 2016 году, секретные службы начинают утверждать, что на общественное мнение американцев влияют "кремлёвские тролли" - с помощью многочисленных информационных вбросов и кибератак. Одна из таких атак позволяет обнародовать материалы, компрометирующие кандидата демократов Хилари Клинтон. Москва, как считают в США, очевидно делает ставку на Трампа - консерватора, явно симпатизирующего Владимиру Путину. Русских обвиняют в прямом влиянии на результат выборов в США, и Путин, считают на Западе, разумеется, был в курсе происходящего.

  • После победы Трампа, американский успех вдохновляет Москву на применение похожих схем на выборах во Франции, где Кремль открыто поддерживает маргинальную фигуру из лагеря националистов, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен: её принимают в Москве, а на партийные нужды в канун предвыборной гонки дают шесть (по другим источникам - девять) миллионов евро. Кандидат социалистов Эмманюэль Макрон обвиняет Москву в публикации "дестабилизирующих материалов", адресованных в поддержку кандидата националистов. В мае 2017 Макрон становится президентом страны.

"Россия - это надёжность, стабильность и международный авторитет"

По результатам выборов, за нынешнего президента проголосовали больше избирателей, те, кто отдал свои голоса за других кандидатов или просто не пришел на выборы. Путин получил рекордную в своей политической карьере поддержку избирателей, самую высокую в истории Российской Федерации. Попробуем вкратце разобраться в причинах беспрецедентной популярности Владимира Путина в России.

  • Страх неизвестности: серьёзное опасения подавляющего большинства россиян - возможность возвращения экономического хаоса 90-х годов. Для многих в России этот период истории значительно более ненавистен, чем последние десятилетия годы СССР. Именно в советскую стабильность, в той или иной мере, призывают вернуться партии левого толка. В то время как правые, экономически либеральные партии призывают, как правило, к продолжению реформирования экономики. Само по себе реформирование стало своего рода "страшилкой" для тех кто потерял работу, статус, стабильность (как в обществе, так и в застойной экономике) и, главное, веру в идеологию, которая культивировалась из поколения в поколение. В этом контексте Владимир Путин представляется прямо-таки незыблемым государственным ориентиром, и это отношение сказывается немного острее в провинции, где особенно важно быть уверенным в завтрашнем дне.

  • Пусть Путина обвиняют в авторитаризме: его стиль правления мало волнует население, коль скоро национальный лидер преуспел в возрождении национальной гордости. Менее всего России сегодня нужны упрёки и критика со стороны Запада: они воспринимаются почти как личное оскорбление, унижение этой самой гордости. Но достаточно посмотреть на поведение России (под властью Путина) на международной арене, чтобы найти поводы для самолюбования: возвращение Крыма в состав федерации, избавление мира от радикального исламизма в Сирии, твёрдая позиция по многим вопросам в отношениях как с США, так и с ЕС.

  • Роль силовых структур продолжает оставаться ведущей в создании позитивного имиджа власти. Российская армия, очевидно, сыграла свою роль в восстановлении престижа России, и президент Путин не упускает возможности ещё раз это подчеркнуть. Так, в ходе ежегодного послания незадолго до выборов он представил миру новое оружие, назвав его "непобедимым". Внешние наблюдатели озаботились тем, что российский лидер вновь поигрывает на виду у всех "ядерным чемоданчиком" и грозит "немедленным и адекватным ответом" на внешнюю угрозу. Как тут не почувствовать себя защищённым.