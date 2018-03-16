Двуликий лидер: почему Путина любят в России и ненавидят на Западе?

Рейтинг популярности российского президента, согласно опросам ВЦИОМ, колеблется у отметки 70%. Для России это означает, что политику Владимира Путина одобряют более двух третей населения, и столько же готовы отдать за него свои голоса, одобрив, таким образом, проводимую им политику.

Снова "холодная война"?

В странах Запада столь высокая политическая популярность - случай практически беспрецедентный. В США выборы президента проходят с минимальным перевесом. В Германии канцлеру Меркель пришлось почти полгода ждать подтверждения своего мандата (после создания большой коалиции). Правительство Испании пережило многомесячный кризис в 2016 году и популярность нынешнего премьера - под большим вопросом. А в Италии парламентские выборы фактически привели к патовой ситуации в коалиционных переговорах по формированию кабинета.

Чем больше поводов для критики российского руководства находит Запад, тем сильнее, казалось бы, сплочённость россиян под знамёнами своего лидера.

Надо отдать должное альтернативным точкам зрения: в США, как и в Западной Европе, есть свои почитатели кремлёвского стиля, которые, без участия каких-либо "троллей" и "ботов", сами время от времени встают на защиту позиции Владимира Путина. Голоса их слышны на Западе, пожалуй, не больше, чем голоса анти-кремлёвских оппозиционеров в России.

И всё же, хотя однозначного мнения среди европейцев и американцев нет, многие всё больше задаются вопросом об очевидном расхождении в восприятии Путина на Западе и в России.

Владимир Путин стоит "у руля" уже 18 лет. Внутри России результаты его правления воспринимаются многими как в целом позитивные: поднятие престижа страны на международной арене (читай: "теперь нас боятся больше, чем в 90-е, и это хорошо"), возвращение Крыма в состав России (использованные методы - это всего лишь детали), импортозамещение в ответ на западные санкции...

В то же время, во внешней политике, с точки зрения западных наблюдателей, успехи последних 18 лет весьма сомнительны: России постоянно приходится "отмываться" и оправдываться из-за своих действий на международной арене. Страну исключили из саммита "восьмёрки", силой выдворили из ПАСЕ, постоянно давят в Совбезе. И пусть внутри страны все эти неудачи остаются почти незаметными, - политики и эксперты на Западе всё чаще поговаривают о новой "холодной" войне. И конца этой напряженности в отношениях не видно.

"Россия - это агрессия, упрямство и вмешательство в дела других стран"

Так почему же Путин - "злой гений" для западных стран? Вот лишь основные, наиболее очевидные для стороннего западного наблюдателя причины.

Из-за конфликта на востоке Украины:

США и Европа так и не смогли объяснить для себя вторжение России на восточные территории Украины. Точно так же не могли объяснить поддержку Абхазии и Южной Осетии. Из-за океана события на Майдане конца 2013-начала 2014 гг. представляются как мирный протест, подавленный кровавым режимом, причём при участии Москвы. В деталях никто разбираться не намерен. Протестное движение, при поддержке Евросоюза и Вашингтона, после "евромайдана" охватило всю территорию Украины.

Восток Украины в огне, и Москва направляет "бойцов без шинелей", чтобы поддержать сепаратистов в тех областях, которые сохранили лояльность России. Кремль отвергает прямое военное участие в конфликте. Но именно так видят ситуацию в Париже и Лондоне. Слабая украинская армия не в состоянии дать отпор. В боях и под перекрёстным огнём с начала военных действий на востоке Украины погибли более 10.000 человек.

Воспользовавшись дестабилизацией обстановки на Украине, Москва "под шумок" вводит войска в Крым, и прямо на виду у всего цивилизованного мира захватывает полуостров. Тут же организован референдум, с точки зрения международного сообщества, - совершенно незаконный. Ровно 4 года назад, 18 марта 2014 года, Крым, многие жители которого всегда ощущали свою принадлежность России, официально переходит в состав РФ. Украина, со своей стороны, по сей день причисляет Крым с суверенной государственной территории.

Из-за войны в Сирии:

"Арабская весна" добралась до Сирии в начале 2011 года: народные протесты охватывают крупные города, правительство отвечает жестким сопротивлением, в первые 3 месяца гибнут около 1000 гражданских лиц. Народное недовольство подогревают случаи вопиющей жестокости, такие как убийство 13-летнего Хамзы аль-Хатиба. Протестное движение поддерживают некоторые страны Запада. Сирию охватывает гражданский конфликт, который вскоре станет частью многоплановой войны с участием десятков формирований и группировок, каждая из которых будет отстаивать свои интересы. С конца 2013 года территорию Сирии постепенно начинают захватывать боевики самопровозглашённого "Исламского государства". У правительства Башара Асада появляется два основных врага: оппозиция и исламисты. Асаду становится всё труднее удерживать власть в стране.

Россия остаётся в числе союзников сирийского правительства, президент Путин при этом апеллирует к тому факту, что иной законной власти в Сирии до сих пор нет, а любая смена власти должна произойти уже после урегулирования внутреннего гражданского конфликта. При этом основным мотиватором российского вмешательства в военный конфликт обозначается борьба с ИГИЛ. Но пока Россия и Иран помогают властям Дамаска бороться с исламистами (а заодно и с любыми другими антиправительственными силами), западные политики и СМИ (а вместе с ними и гражданское общество) видят в растущем конфликте прежде всего военные преступления, которые правительство Асада санкционирует в отношении части собственного народа. На любые попытки резолюций, осуждающих на уровне ООН действия сирийской правительственной армии, Россия накладывает своё вето. Логика остаётся прежней, и это особенно выводит из себя Запад. По меньшей мере 11 резолюций ждёт подобная участь.

Россия вступает в сирийский конфликт в сентябре 2015 года. Массированные атаки с воздуха и минимальное присутствие на земле - тактика, которая в результате позволит сирийцам самим при поддержке иранского спецназа переломить ход войны с боевиками ИГИЛ - организации, которая признаётся террористической как в России, так и на Западе. У европейцев снова складывается впечатление, что российский лидер обыграл западную коалицию: вместе с резким сокращением "шагреневой кожи" исламизма на карте Сирии постепенно уничтожаются и те формирования, которые изначально создавались как вооружённая оппозиция власти. Правительство Асада, фактически, спасено усилиями России и Ирана от вполне вероятного ухода со сцены. И фигура Путина вновь играет роль всеобщего раздражителя.

Вмешательство Москвы в выборный процесс:

В ходе избирательной кампании в США в 2016 году, секретные службы начинают утверждать, что на общественное мнение американцев влияют "кремлёвские тролли" - с помощью многочисленных информационных вбросов и кибератак. Одна из таких атак позволяет обнародовать материалы, компрометирующие кандидата демократов Хилари Клинтон. Москва, как считают в США, очевидно делает ставку на Трампа - консерватора, явно симпатизирующего Владимиру Путину. Русских обвиняют в прямом влиянии на результат выборов в США, и Путин, считают на Западе, разумеется, был в курсе происходящего.

После победы Трампа, американский успех вдохновляет Москву на применение похожих схем на выборах во Франции, где Кремль открыто поддерживает маргинальную фигуру из лагеря националистов, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен: её принимают в Москве, а на партийные нужды в канун предвыборной гонки дают шесть (по другим источникам - девять) миллионов евро. Кандидат социалистов Эмманюэль Макрон обвиняет Москву в публикации "дестабилизирующих материалов", адресованных в поддержку кандидата националистов. В мае 2017 Макрон становится президентом страны.

"Россия - это надёжность, стабильность и международный авторитет"

По результатам выборов, за нынешнего президента проголосовали больше избирателей, те, кто отдал свои голоса за других кандидатов или просто не пришел на выборы. Путин получил рекордную в своей политической карьере поддержку избирателей, самую высокую в истории Российской Федерации. Попробуем вкратце разобраться в причинах беспрецедентной популярности Владимира Путина в России.