Выборы в России: 18 марта 2018

18 марта более 110 миллионов россиян имеют возможность избрать нового президента. И хотя мало кто сомневается в исходе голосования, официально на участие в выборах зарегистрировано более одного кандидата. Это означает, по меньшей мере, что все они должны были подтвердить свою состоятельность перед Центризбиркомом в качестве кандидатов.

Кто что предлагает? Кандидаты и их платформы

Мы объединили кандидатов в три условные группы:

«Теневые фигуры»: консерватор, псевдокоммунист и либерал

Сергей Бабурин (59), доктор юридических наук, профессор. В политике с 1989 года, когда он баллотировался (безуспешно) в народные депутаты СССР. Кандидат от "Российского общенародного союза", национал-консервативной партии. Лозунг предвыборной программы: Российский путь в будущее!

Павел Грудинин (58), директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" (крупнейшего в России производителя клубники). В политике с 1997 года, когда он был избран в Московскую областную думу. Кандидат от КПРФ. Предвыборная платформа в 20 пунктах.

Борис Титов (58 лет), бизнесмен и политик, Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Кандидат от основанной им Партии роста (бывш. "Правое дело") - либерально-консервативной политической партии. Основа предвыборной кампании - либерализация экономики.

Молодое поколение: экстрим слева и справа

Ксения Собчак (36), телеведущая и светская львица, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000), в команде которого с 1990 года работал нынешний российский лидер Владимир Путин. Кандидат от либеральной партии "Гражданская инициатива" (основана экс-министром экономики Андреем Нечаевым, политический союзник "Партии роста"). Предвыборная программа из 133 пунктов подробно описывает позицию Ксении Собчак в экономике, внутренней и внешней политике и социальной сфере.

Максим Сурайкин (39), политик представляет на выборах консервативную партию «Коммунисты России», лозунг предвыборной программы: "Десять сталинских ударов по капитализму". Выступает за возрождение СССР.

«Старая гвардия»: популист, матёрый либерал и вечный рулевой

Владимир Жириновский (71), профессиональный политик, которого иногда называют "шоумен российской политики". Выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах с 1991 года, глава ЛДПР, которую и представляет на выборах 2018. Тезисы предвыборной платформы включают 111 параграфов и начинаются с раздела "Русский вопрос".

Григорий Явлинский (65 лет), экономист и политик, лидер Российской объединённой демократической партии «Яблоко». Предвыборная программа делает акцент на экономическом реформировании и развитии гражданского общества, внешнеполитические инициативы включают мирное урегулирование конфликта на Украине и восстановление добрососедских отношений с ЕС и США.

Владимир Путин (65 лет), оперативный сотрудник КГБ, глава ФСБ России (1998 г.) и президент РФ (с 2000 по 2008 гг. и с 2012 г. по наст.момент). В выборах участвует как независимый кандидат. Политически придерживается правых взглядов, основатель и лидер "Общероссийского народного фронта" - коалиции общественно-политических организаций. В ОНФ входят более 1.500 партий, социальных инициатив и политических блоков, но ведущую роль в структуре играет партия "Единая Россия".

Ещё 29 кандидатам было отказано в регистрации (для участия в президентских выборах) по ряду процессуальных причин. Среди них были монархисты, "зеленые", несколько лидеров националистов, левоцентристская партия, кандидат-феминистка... и даже глава "Ассоциации стрипклубов России".

Есть ли в России оппозиция?

На вопрос, который немало волнует многие западные аудитории, нет однозначного ответа. Коммунисты сохранили интерес значительной части электората со времен СССР, представляя политиков крайне правого крыла. На другом конце политического спектра - политики, которые отстаивают либеральную экономическую платформу, такие как лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский (на выборах в лучшем случае набиравший от 5 до 7,5%) или Ксения Собчак - единственная женщина среди кандидатов, которая изначально позиционировала себя как кандидат «против всех».

Что случилось с Навальным?

Грозный критик руководства России и всего нынешнего кремлёвского истеблишмента, основа его позиции - - борьба с коррупцией. Алексей Навальный уже не первый год занимается расследованием имущественных владений в частной собственности высших должностных лиц страны. Стал политиком года по версии газеты «Ведомости» (28/12/2017). Навальный объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах ещё в декабре 2016 года. Заявил о сборе более 700.000 подписей через интернет, представив для регистрации более 100.000 "бумажных" подписей. В период избирательной кампании провел в общей сложности 60 дней под арестом. Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Навального, сославшись на предыдущую судимость. Его жалоба в Верховный суд РФ не была принята, также как и жалоба в Конституционный суд, после чего Навальный призвал бойкотировать президентские выборы.

Выборы для Путина

В случае победы, это будет уже четвертый срок для нынешнего российского лидера. В первый раз он был избран в 2000 году после неожиданной отставки президента Бориса Ельцина (в декабре 1999 г). Беспрерывно находясь "у руля" российских институтов власти, он 4 года оставался премьер-министром страны (2008-2012), таким образом не нарушив конституцию России, которая ограничивает президентское правление двумя последовательными сроками. В 2012 году, после завершения полномочий Дмитрия Медведева в должности президента, в конституцию были внесены поправки для увеличения срока президентского правления до 6 лет. Таким образом, очередной срок во главе страны позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2024 года (к тому моменту ему исполнится 72 года).

Сколько голосов отдавали избиратели за Путина?

1 срок: выборы в марте 2000 года - около 52% (победа в 1-м туре), явка более 68%. Внеочередные выборы в связи с отставкой Ельцина были перенесены на 3 месяца от предусмотренной законом даты 4 июня 2000 года. С тех пор голосование на выборах президента всегда проводится в марте.

2 срок: выборы в марте 2004 года - более 71% (победа в 1-м туре), явка около 64%.

3 срок: выборы в марте 2012 года - более 63,6% (победа в 1-м туре), явка 65%. Согласно заявлениям оппозиции, на выборах были отмечены многочисленные нарушения в процессе голосования.

Согласно прогнозам, на выборах 18 марта 2018 года намерены голосовать около 58% избирателей, причём более двух третей готовы поддержать нынешнего российского лидера.

Как голосуют в России?

Согласно оценке Росстата, в стране проживают 146,8 млн человек, Центризбирком сообщает о 109 миллионах потенциальных избирателей (108 968 869 если быть точным), ещё 1,875 млн россиян постоянно проживают за рубежом.

В России около 94.500 избирательных участков плюс 369 участков в 145 странах мира (то есть, на каждый участок в среднем приходится по 1.548 избирателей).

Чего ожидать от выборов?

Мы провели небольшой опрос в социальных сетях, в котором приняли участие около 4000 наших зрителей и читателей.

В сети Facebook лидером опроса стал Владимир Путин, набравший 37% голосов. В пятёрку лидеров попали Павел Грудинин (22%), Ксения Собчак (20%), Григорий Явлинский (11%) и Владимир Жириновский (4%).

Несколько иначе распределились голоса в соцсети "ВКонтакте": лидирует кандидат от КПРФ Грудинин (41.1%), на втором месте с 34% Путин, на третьем - Собчак (12%), на четвёртом Жириновский (4,9%), и замыкает пятёрку лидеров Явлинский (4,1%).