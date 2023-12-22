Создавая воспоминания на всю жизнь: Red Sea — курорт с регенеративным подходом к путешествиям

На курорте Red Sea, где особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, внедряют регенеративный подход к путешествиям и выводят их на новый уровень.
Острова отличаются энергоэффективностью и автономностью, а на курорте используется только энергия из возобновляемых источников, не входящих в энергосистему. Пять солнечных электростанций предназначены исключительно для обеспечения энергией 16 отелей, торговых и развлекательных заведений и вспомогательных инфраструктурных объектов.
Для перевозки гостей используются электромобили и автобусы с нулевым уровнем выбросов, а количество посетителей ограничено одним миллионом. Это также расширяет возможности обслуживания клиентов с учетом рекомендаций местных сотрудников-саудовцев, обеспечивая подлинность и аутентичность получаемого опыта.
Курорт Red Sea производит революцию в сфере туризма Саудовской Аравии, помогая оставлять у посетителей воспоминания на всю жизнь.