Создавая воспоминания на всю жизнь: Red Sea — курорт с регенеративным подходом к путешествиям

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На курорте Red Sea, где особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, внедряют регенеративный подход к путешествиям и выводят их на новый уровень.

Острова отличаются энергоэффективностью и автономностью, а на курорте используется только энергия из возобновляемых источников, не входящих в энергосистему. Пять солнечных электростанций предназначены исключительно для обеспечения энергией 16 отелей, торговых и развлекательных заведений и вспомогательных инфраструктурных объектов.

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Для перевозки гостей используются электромобили и автобусы с нулевым уровнем выбросов, а количество посетителей ограничено одним миллионом. Это также расширяет возможности обслуживания клиентов с учетом рекомендаций местных сотрудников-саудовцев, обеспечивая подлинность и аутентичность получаемого опыта.

Курорт Red Sea производит революцию в сфере туризма Саудовской Аравии, помогая оставлять у посетителей воспоминания на всю жизнь.