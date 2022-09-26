Душанбе - город, сочетающий древность и современность

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Казалось бы, понедельник- это обычный день недели, но если добавить к нему величественные горы, ледниковые озера и впечатляющие зеленые пейзажи, то рождается совершенно другое настроение

Душанбе – столица и самый крупный город Таджикистана – страны, обладающей редкой природной красотой.

На фарси «душанбе» означает «понедельник», поскольку город получил свое название в честь исторического рынка, который работал исключительно в этот день недели. Тем не менее, этот край таит в себе гораздо больше, чем просто воспоминания о провинциальном прошлом.

Таджикистан располагает одними из самых ошеломляющих высокогорных пейзажей на планете. Более 90% территории страны расположено на высоте облаков.

Кроме того, тихая столица Таджикистана, укрывшаяся среди непревзойденных видов и природного великолепия, предлагает уникальные возможности для тех, кто хотел бы побывать на «крыше мира», чтобы увидеть необычайной красоты горы с самыми высокими вершинами на территории бывшего СССР.

Земля прогресса

На протяжении веков Душанбе был небольшим провинциальным поселком в Центральной Азии, о существовании которого в остальном мире было практически неизвестно.

Но большевистская революция и завоевание Центральной Азии Красной Армией в 1929 году сделало этот тихий торговый городок столицей новой Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики, и Душанбе появился на карте мира.

До краха Советского Союза и гражданской войны в Таджикистане, начавшейся в 1992-м и закончившейся в 1997-м году, город переживал бурное промышленное развитие, и его население стремительно увеличивалось.

В последовавшие за этим годы страна взяла курс на восстановление и развитие. В течение последних пяти лет Душанбе под руководством мэра города, Рустами Эмомали, прошел через период стабильного возрождения, направленного, в первую очередь, на повышение привлекательности для путешественников.

На сегодняшний день город предлагает отличное сочетание традиций и и современного видения в архитектуре и дизайне. Роскошные сетевые отели, в том числе Hyatt и Radisson, стоят рядом с древней цитаделью, а их окружает восстановленная крепостная стена.

850 тыс. жителей города всегда готовы рассказать о Душанбе всему миру.

Где в Душанбе познакомиться с местной культурой?

Благодаря древним бастионам, восточным базарам, музеям и памятникам культурное наследие в Душанбе не нужно искать специально – оно повсюду.

Одной из главных достопримечательностей, безусловно, является Гиссарская крепость в 25 километрах от Душанбе. Ее отреставрированный участок открыт для посетителей, которые могут любоваться стенами из обожженной глины и шестью километрами укреплений, заново отстроенных в 13-м веке на месте поселения, основанного Александром Македонским.

В более современных районах, имеющих культурную ценность, расположены такие достопримечательности как величественный Дворец наций а рядом статую основателя государства таджиков Исмоли Сомони. Но главным центром притяжения города является еще более впечатляющее место.

Майдони Истиклол (Площадь Независимости) – это недавно созданный национальный памятник, который президент Таджикистана Эмомали Рахмон торжественно открыл 8 сентября, в рамках празднования Дня независимости республики.

Новая площадь, расположенная на участке 30 га, имеет центральные, южные и северные ворота, ландшафтные сады, танцующие фонтаны и декоративные бассейны.

В центре комплекса гордо возвышается монумент высотой 121 м, символизирующий независимость Таджикистана, а внутри этого величественного сооружения собрана драгоценная коллекция исторических артефактов.

В этом музее представлены древние экспонаты времен каменного века, например, топор, изображение греческого бога Диониса и женская сережка в форме сфинкса.

Также в экспозиции представлен символический трон таджикских правителей, изготовленный из дерева и покрытый золотом. На троне размещен золотой скипетр, символизирующий независимость и возрождение Таджикистана.

Земля, на которой стоит монумент, представляет историческую ценность сама по себе, поскольку таджики обосновались здесь более 250 тыс. лет назад – проведенные в последние годы раскопки выявили древние предметы, относящиеся к этому периоду.

Сочетание древности и современности является отличительной чертой самого Душанбе – старинного города, удивляющего своей новизной.

Знакомство с самым зеленым городом Центральной Азии

Душанбе – чарующий город, где центральное место занимают прозрачные синие озера, каскадные фонтаны и просторные парки.

В теплое время года нет ничего лучше, чем провести послеобеденное время, гуляя по усаженными платанами бульварам, посещая музеи и наслаждаясь пикником в одной из зеленых зон города, особенно в Парке Рудаки.

Пышные зеленые насаждения парка пересекают извилистые тропинки, проходящие вдоль садов и фонтанов. Отсюда можно наблюдать за новыми достопримечательностями Душанбе, сидя на клетчатом пледе и дегустируя взятый с собой плов – сытное таджикское блюдо из риса и овощей.

Тропа через розовый сад выведет к статуе Рудаки - самого знаменитого таджикского поэта, в честь которого и назван парк. Здесь также находится «Государственный Флаг» 165-метровый флагшток, установленный в честь 20-летия независимости страны.

От летней жары можно укрыться в Ботаническом саду Душанбе, тихом месте отдыха среди лиственных деревьев.

А у горной прохладной реки Варзоб горожане любят собираться по выходным. Здесь можно побродить вдоль реки или подремать на зеленых берегах.

Парк Победы — наверное, лучшая в Душанбе обзорная площадка расположенная на вершине холма. Отсюда открываются завораживающие виды на город. В этом одном из самых спокойных мест города находится памятник героям Второй мировой войны, а также чайный дом, где можно попробовать множество видов ароматного чая и угощения к нему.

Сюда любят приходить как туристы, так и местные жители. Посмотреть, как солнце садится за городом у твоих ног, – лучший способ сказать «до свидания» понедельнику, вторнику или любому другому дню недели.