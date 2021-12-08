Новогодние праздники в Сербии – самой чудесной зимней сказке Восточной Европы

В Сербию, расположенную в самом сердце Балкан, с ее покрытыми снегом горными вершинами, термальными источниками и сытными мясными блюдами лучше всего ехать зимой. Каждый путешественник найдёт себе приключение по душе в этой чарующей зимней сказке Восточной Европы — от дегустации сливового дистиллята и наслаждения пикантными тушеными блюдами в наполненной весельем столице до походов по заснеженным тропам на удаленном от цивилизации западе страны.

Расслабляйтесь на исторических термальных курортах Сербии

Возможно, санаторный отдых – это не то, что первым приходит в голову при упоминании Сербии. Тем не менее, геотермальные спа и курорты, которые здесь называют «банями», являются для этой страны любимыми местами зимнего отдыха еще с тех пор, как тысячи лет назад в этих местах впервые обосновались римляне. В центре Сербии, в 200 км от Белграда, скрывается в лесах городок Врнячка-Баня. Здесь на семи природных термальных источниках расположились десятки современных спа-отелей и курортов. А два самых старых в стране термальных курорта Баня-Ковиляча и Сокобаня предлагают грандиозные санатории XХ века в полном комплекте с пышными садами, фонтанами термальной воды и огромным списком лечебных процедур.

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Рождественское настроение в Нови-Саде

В 2022 году Нови-Сад, знаменитый своими кафе-верандами, галереями современного искусства и альтернативной музыкой станет Европейской столицей культуры и первым городом из страны, не входящей в ЕС, удостоившимся этого престижного звания. Зимой покрытые снегом улицы и площади Нови-Сада украшают гирляндами огней для праздничных концертов, выставок, рождественских ярмарок и поездок в конных экипажах. Проведите день, наслаждаясь горячими гомбоче (варениками со сливовой начинкой) и пряниками в форме сердечек при свете свечей, или гуляя между прилавками рождественской ярмарки, где можно купить изделия сербских народных промыслов или продегустировать местные вина. В декабре и январе Дунайский парк Нови-Сада превращается в гигантский каток, где посетители могут прокатиться на коньках между празднично украшенными деревьями и замерзшими озерами.

© Aleksandar Matić euronews

Согрейтесь ракией и плескавицами в Белграде

Древний Белград – это город, имеющий множество лиц. На центральной улице Кнез Михайлова современные галереи и кафе стоят бок о бок с памятниками времен Оттоманской империи, а в квартале Савамала уличное искусство и клубы техно-музыки соседствуют со старинной крепостью. Зимой жители Белграда собираются в питейных заведениях, где ракия, крепкий напиток из ферментированных фруктов, помогает им согреваться, когда температура опускается до минусовых отметок. Чтобы впечатлиться выбором различных сортов ракии, посетите «Ракия Бар». А в баре «Амбар» официанты доходчиво объяснят, как правильно употреблять этот напиток. Тем не менее, ракия – не единственное, ради чего стоит ехать в Белград. Здешняя кухня является одной из лучших в стране, особенно в последнее время, благодаря появлению молодых креативных шеф-поваров. Не забудьте попробовать традиционные сербские блюда, например плескавицы (мясные котлеты со специями), которые подаются с айваром (соусом из сладкого красного перца и баклажанов).

Пешие походы или конные прогулки по снежным тропам национального парка Тара

Кто сказал, что зима – не время для пеших походов? Национальный парк Тара с его изумрудными речками и крутыми ущельями занимает площадь 220 кв. км. Парк пересекают многочисленные пешие маршруты — это одно из лучших мест Европы для данного вида отдыха. Пробираясь по извилистым заснеженным лесным тропам, вы увидите замерзшие водопады, бирюзовые озера и традиционные деревни, где вам предложат мясное рагу и сладкие сливовые вареники. С самой высокой обзорной точки парка Сьенич вам обязательно откроются потрясающие виды на озеро Перучац и ущелье Дервента. А если особенно повезёт — заметите редкого в Сербии бурого медведя. Для любителей верховой езды в парке открыто несколько конных центров, предлагающих прогулки верхом по горам Тары.

© Miloš Karaklić euronews

На лыжные склоны в Копаоник!

В период с ноября по май самый крупный в Сербии горнолыжный курорт предлагает 70 км «красных» и «синих» склонов. Горнолыжный центр Копаоник, расположенный в центральной Сербии на склонах заповедного пика Пачич высотой 2017 м, главным образом, рассчитан на лыжников начального и промежуточного уровня. Тем не менее, благодаря возможностям внетрассового катания и большому количеству свежего снега здесь найдется место и для профи. Сербский глинтвейн льется рекой в деревянных горных приютах, а в меню ресторанов центральное место занимает поджаренное на гриле мясо и острое рыбное рагу. Как и в Белграде, на апре-ски в Копаонике гремит музыка в стиле техно, и веселые вечеринки длятся за полночь. Но самое лучшее? Солнце в Копаонике светит 200 дней в году. Это один из самых солнечных горнолыжных курортов в Европе.