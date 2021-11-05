Санкт-Петербург — все богатство достопримечательностей для всех видов туризма

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В 2021 г. Санкт-Петербург снова получил премию World Travel Awards (Всемирная награда в области путешествий), причем на этот раз cразу в двух номинациях: «Ведущий город с культурно-историческим наследием» и «Ведущий город для непродолжительных поездок». Напомним, что в 2020 и 2019 гг. Санкт-Петербург получал эту премию в номинации «Ведущее культурное направление».

Знаменитый своими магическими видами дворцов стиля барокко, позолоченными куполами, напоминающими раскрашенные леденцы, и элегантными фонтанами, Санкт-Петербург завораживает путешественников на протяжении столетий.

Это культурная столица России, обладающая огромными коллекциями произведений искусства, широко известными по всему миру. Летний фестиваль «Белые ночи», проводящийся в период, когда солнце почти не заходит за горизонт, привлекает самое большое число местных и иностранных артистов, творящих в таких жанрах как классическая музыка, опера и балет.

Зимние месяцы тоже не остаются в стороне — они запоминаются новогодними праздниками и уличной иллюминацией. Основанный в 2016 г. фестиваль «Чудо света» уже стал одним из самых ожидаемых культурных событий в России.

Приехать сюда как никогда просто

Санкт-Петербург становится все привлекательнее для туристов как остановка на пути в другие города России или самостоятельный пункт назначения. В качестве транспортного узла для авиарейсов, путешествий на кораблях и высокоскоростных поездах Санкт-Петербург превратился в первый российский город, вошедший в международную программу Safe Travels («Безопасные поездки»), получив свидетельство соответствия всем стандартам охраны здоровья и безопасности, установленным Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC).

В рамках этой инициативы туристические места, соблюдающие рекомендации Всемирной туристской организация при ООН (UNWTO) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), получают знак Safe Travels SPB. Он гарантирует, что предоставляемое в этом месте обслуживание отвечает международным требованиям и санитарным нормам.

Еще одной мерой, призванной обеспечивать развитие туризма, является ввод системы электронных виз, означающей, что граждане 52 стран (включая большинство стран Европы) могут без осложнений въезжать в Россию на срок до 16 дней.

В число новых инициатив в области туризма входит программа «Два города – миллион впечатлений». Это совместный план Москвы и Санкт-Петербурга по продвижению различных мероприятий и направлений деятельности, привлекающих внимание к основным достопримечательностям, музеям и театрам, а также акцентирующих гастрономические возможности двух столиц.

«Питер», как называют Санкт-Петербург его жители, также является частью «Серебряного ожерелья России» — туристического маршрута через 11 величайших городов и прекрасных регионов северо-запада России, который охватывает исторические и культурные памятники, многие из которых находятся в списке Культурного наследия ЮНЕСКО.

© St Petersburg euronews

Смешение различных стилей

Основатель города, царь Петр Великий, хотел сделать этот внушительный проект «окном в Европу». Многие из своих идей, использованных при строительстве Санкт-Петербурга, он почерпнул во время поездок по европейским странам.

Санкт-Петербург иногда называют «Северной Венецией» за его систему каналов.

В географическом центре города расположены Адмиралтейские верфи и расходящиеся от них каналы. Структура этого района основывается на планировке Амстердама, где Петр Первый провел часть своей молодости, работая плотником на верфи. Украшенное колоннадой здание Адмиралтейства мгновенно узнается по своему шпилю, увенчанному золотым кораблем. Это один из символов города.

Расположенный рядом рукотворный остров Новая Голландия был создан на месте болота в 1719 г. Позднее он стал первым военным портом города. В наши дни никакое другое место не может лучше проиллюстрировать новое лицо Санкт-Петербурга. Амбициозный план развития преобразовал Новую Голландию в современное место для встреч, изобилующее магазинами, ресторанами и изящными парками, а также инновационными студиями и галереями.

© St Petersburg euronews

© St Petersburg euronews

Искусство и многое другое

Большинство посетителей Санкт-Петербурга привлекают его произведения искусства и роскошная архитектура. Центральное место здесь занимает Эрмитаж, самый большой музей в мире. Кто-то подсчитал, что если вы будете проводить в Эрмитаже по 8 часов в день, то вам потребуется 15 лет, чтобы как следует осмотреть каждый его экспонат.

Основная часть коллекции музея размещена в Зимнем Дворце – огромном комплексе зданий в стиле барокко, в течение долгих лет служившем резиденцией многих российских императоров. Зимний дворец расположен на Дворцовой площади, напротив захватывающего дух здания Главного штаба, в котором также размещены коллекции Эрмитажа.

Чтобы познакомиться с современным искусством, из центра города нужно отправиться на Васильевский остров, в музей «Эрарта», где вы получите хорошее представление о российском искусстве последних 50 лет.

А если вы хотите узнать, где же находятся фантастические «диснеевские» купола, ставшие символом Санкт-Петербурга, ваш путь лежит к выразительно названному храму Спаса на Крови. Он был построен на рубеже XХ-го века в романтическом средневековом русском стиле как памятник Александру Второму, убитому на этом месте. Название храма происходит именно из этого печального события.

© St Petersburg euronews

Специальные виды туризма

В Санкт-Петербурге можно запросто провести две недели и каждый день посещать новые достопримечательности. Инфраструктура города постоянно адаптируется к увеличению числа посетителей и новым тенденциям. Одним из примеров служит развитие экотуризма: многочисленные природные заповедники и места обитания дикой флоры и фауны вокруг Санкт-Петербурга еще никогда не были так доступны.

Кроме того, город является важным деловым и коммуникационным центром, имеющим отличную инфраструктуру для делового MICE-туризма (инсентив-туры, конференции и выставки). Среди крупных мероприятий, которые проходят в городе в течение года, следует отметить Санкт-Петербургский экономический форум, Санкт-Петербургский международный культурный форум и Санкт-Петербургский международный юридический форум.

Многие путешественники приезжают в Санкт-Петербург за высококачественными услугами здравоохранения. Этот вид туризма стал более популярным на волне пандемии COVID-19. Реабилитация после болезни может принимать такие простые формы, как отдых на морском берегу Финского залива или походы в русскую баню с парной и холодным бассейном.

Некоторых людей привлекают знаменитые медицинские специалисты и виды лечения, предлагаемые в Санкт-Петербурге. Программы восстановления после COVID включают бальнеологическую терапию, скандинавскую ходьбу и насыщающую легкие воздухом баротерапию, но, кроме того, гости могут воспользоваться множеством вариантов стоматологических услуг, услугами врачей-кардиологов, высокотехнологичной хирургией, ортопедической терапией и вспомогательными репродуктивными технологиями.

В странах проживания гостей многие из этих видов лечения либо не предлагаются, либо являются чрезвычайно дорогими, однако такая мотивация часто занимает второе место по сравнению с привлекательностью уникальной расслабляющей, но, в то же время, оживленной атмосферы Санкт-Петербурга.