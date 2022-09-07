Туркменистан: международный форум за продвижение устойчивого транспорта в странах без выхода к морю

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В неспокойные времена, вызванные политической нестабильностью, конфликтами, экономическими трудностями и пандемией, страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с особенными трудностями. Объемы экспорта резко падают, а импорт задерживается и становится все дороже.

Так, во время кризиса, вызванного COVID-19, когда международные границы были закрыты, многие из наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю, столкнулись с серьезными проблемами в получении персональных защитных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких. Эти страны также более уязвимы для климатических изменений, поскольку природные катастрофы оказывают огромное косвенное воздействие на транспортную инфраструктуру и услуги.

Чтобы выработать пути борьбы с подобными вызовами и найти решения посредством международного сотрудничества, правительство Туркменистана провело двухдневную конференцию совместно с Канцелярией Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.

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Совместное противостояние актуальным вызовам

Конференция, получившая название «Ашхабадский процесс: финансирование во имя лучшей взаимосвязанности», прошла 15–16 августа в Авазе, городе Туркменбаши (Туркменистан). Эта конференция стала частью процесса подготовки к конференции ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (страны LLDC), которая состоится в 2024 г. В работе конференции лично и виртуально приняли участие высокопоставленные представители правительств, международных организаций, частного сектора и других заинтересованных сторон из более чем 30 стран.

Докладчики представили широкий выбор тем – от интегрированных систем мультимодального транспорта до передового опыта борьбы с изменениями климата и практических методов минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Природные катастрофы, высокая температура, таяние вечной мерзлоты, опустынивание и изменения характера выпадения осадков служат факторами, имеющими непропорционально высокое воздействие на страны, не имеющие выхода к морю.

Кроме того, на конференции обсуждались такие вопросы, как состояние воздуха, автомобильных и железных дорог, а также последние инновации в области транспорта в глобальном контексте. Потребности в финансировании были обозначены четко: странам LLDC для достижения среднемирового уровня транспортного покрытия потребуется примерно 500 млрд долл. США на строительство более чем 46 тыс. км железных дорог и почти 200 тыс. км автомобильных дорог.

Основной задачей конференции было укрепление международного сотрудничества в целях создания устойчивой транспортной структуры в тех странах LLDC, которые ранее в международной торговле частично полагались на своих соседей. В течение последних лет Туркменистан играл решающую роль в подготовке и принятии резолюций ООН, посвященных развитию международного сотрудничества в области создания транзитных транспортных коридоров.

В своей вступительной речи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинул инициативу о создании специальной рабочей группы под эгидой ООН в целях защиты интересов транспортного сектора стран LLDC и попросил ООН о содействии в деле расширения роли этих стран в международных масштабах.

«Мы считаем, что настало время начать подготовку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об увеличении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии и укреплении международного сотрудничества в сфере транспорта», – сказал президент Бердымухамедов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свою поддержку в письменном обращении, где он также подчеркнул важность совместной работы над совершенствованием недостаточно развитой транспортной инфраструктуры и преодолением сложностей процессов пересечения границ и администрирования.

Говоря о последствиях пандемии COVID-19, г-н Гутерреш отметил, что «замедление экономического роста отрицательно сказалось на возможностях государств финансировать долгосрочные инфраструктурные проекты. Мы обязаны вместе работать над тем, чтобы вернуть сферу транспорта в нужное русло». – «вернуть транспорт на верный путь»

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Наследие Туркменистана — уникальная возможность изменить будущее

В 32-х странах LLDC живет более полумиллиарда человек, и все эти страны страдают от роста затрат на торговлю, которые в некоторых случаях в 1,4 раза выше, чем в странах, имеющих доступ к морю. Эти затраты являются следствием не только ограничений, накладываемых географическим местоположением, но и слабо развитой транспортной сети.

Будущая экономическая стабильность менее развитых стран, не имеющих выхода к морю, зависит от инноваций и технологий, которые можно будет обеспечить только через международное партнерское сотрудничество. Без соответствующей потребностям и устойчивой транспортной системы добиться сокращения бедности и стимулирования экономического роста будет сложно.

Рашид Мередов, Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана сказал: «Только за счет солидарности и взаимопонимания, а также сотрудничества между нашими странами, мы сумеем достичь взаимосвязанности, необходимой для того, чтобы вернуть нас на путь выполнения приоритетных задач Венской Программы Действий и Целей Устойчивого Развития».

На протяжении многих веков, когда по его территории пролегал Великий Шелковый Путь, Туркменистан был центром развития международных торговых маршрутов. В этой связи есть все основания говорить о том, что эта страна должна снова сыграть решающую роль в расширении торговых связей.