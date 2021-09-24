Как компаниям в сфере здравоохранения использовать ИИ и ИТ-инфраструктуру IBM на архитектуре POWER

КАК ИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ?

Никого не должно удивлять, что индустрия здравоохранения считается одной из самых перспективных областей для использования искусственного интеллекта. Безусловно, мы не имеем в виду некое программное средство с виртуальным сознанием, контролирующее наше медицинское обслуживание. Скорее, мы говорим о группе мощных ИТ-систем, способных за мгновение обрабатывать и анализировать огромные объемы данных, а затем делать настолько сложные выводы, что у человека на это ушло бы несколько жизней.

Благодаря таким системам, которые называют «ИИ» (искусственный интеллект), мы в скором времени сможем разрабатывать более эффективные лекарства, повышать точность диагнозов, создавать более совершенное медицинское оборудование, улучшать состояние пациентов, а также и делать многое другое, и все только потому, что мы знаем: ИИ уже сейчас работает с данными лучше, чем мы сможем это делать когда-либо в будущем. Иными словами, ИИ готов помочь нам находить правильные ответы за короткое время. И это факт.

Это не сказка. Вещи, упомянутые нами в начале статьи, вполне достижимы. Единственное, что осталось выяснить работающим в сфере здравоохранения компаниям — как они могут обеспечить себе достаточные вычислительные мощности, способные справиться с операциями искусственного интеллекта/машинного обучения. И у нас есть для них ответ.

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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПЛАТФОРМЫ IBM НА АРХИТЕКТУРЕ POWER?

Использовать ИИ, работающий с огромным объемом данных, в обычной ИТ-инфраструктуре невозможно, особенно если речь идет о здравоохранении. Когда вы осознаете, что вам ежедневно придется иметь дело с невероятным количеством данных, бесчисленными киберугрозами, и тысячами тысяч цифровых операций, вы поймете, что вам необходима платформа, гарантирующая доступность систем и приложений, защиту по последнему слову техники и максимальную надежность. Таким образом, вам необходимо что-то наподобие решения IBM POWER. Почему?

Начнем с начала. IBM Power Systems — это семейство серверов, работающих на основе высокопроизводительных микропроцессоров POWER («МОЩЬ»). Это название выбрано не случайно. Системы IBM Power считаются одними из самых мощных ИТ-платформ на планете. Именно поэтому для анализа данных и применения ИИ/МО ими пользуются некоторые из самых крупных предприятий в мире.

Если вы перейдете на сайт IBM, вы узнаете, что 8 из 10 ведущих розничных компаний, 8 из 10 ведущих банков и 9 из 10 страховых компаний используют ИТ-инфраструктуру вида POWER. Это серьезные организации и учреждения, которые не могут позволить себе рискнуть и воспользоваться платформой, которая, возможно, справится с их задачами. Все они используют системы IBM Power Systems, потому что знают, что эти системы более чем пригодны для выполнения работы.

ОБЛАКО ТОЖЕ МОЖЕТ СТАТЬ ДВИЖИТЕЛЕМ ДЛЯ ИИ

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Тем не менее, учитывая сказанное выше, компания IBM и ее партнеры, например, фирма Comarch, выводят системы IBM Power Systems на следующий уровень, добавляя в комплектацию облачные компьютерные технологии. В результате мы получаем, например, облачную систему Comarch PowerCloud, позволяющую пользователям IBM Power Systems с минимальными усилиями мигрировать свою обычную ИТ-инфраструктуру в облако. Но это не единственная причина, по которой данный продукт привлекает все больше внимания. Его дополнительным преимуществом является использование модели оплаты по факту использования. То есть, система не только обеспечивает пользователю более высокую степень контроля расходов, но и позволяет сократить издержки (по данным фирмы Comarch, экономия может достигать 30–40%).

Рассказ о других преимуществах мы можем продолжать долго. Возможно, одно из самых важных из них (по крайней мере, в контексте данной статьи) — это то, что облачные решения вида IBM POWER, в частности, Comarch PowerCloud, могут предоставить вам достаточный (и более чем достаточный) объем вычислительных мощностей, чтобы начать использовать ИИ в целях повышения качества медицинского обслуживания уже сегодня.

Если вам бы хотелось получить дополнительные сведения о новейших ИТ-продуктах и сервисах на основе технологии IBM POWER и узнать, как вы сможете применить их в работе ИИ/МО и развитии инноваций в индустрии здравоохранения, прочитайте нашу бесплатную электронную книгу: "Why Healthcare Needs AI and IBM POWER-driven Platforms" («Почему здравоохранению требуются ИИ и платформы на основе IBM POWER»).