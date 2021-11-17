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Просто представьте: 37 знаменитых солистов, 11 именитых дирижеров и 7 ведущих международных оркестров собрались в одном месте. Именно это и увидели зрители известного международного музыкального фестиваля InClassica, прошедшего в Дубае с 28 августа по 26 сентября.

Несмотря на многочисленные задержки и срывы, с которыми сектор искусств столкнулся за прошедшие полтора года, многие артисты и организаторы мероприятий продолжали работать и стремиться к успеху этого сектора даже в таких сложных условиях.

Именно так поступил расположенный на Мальте Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) – международная организация, ежегодно проводящая десятки культурных мероприятий по всему миру. Этот негосударственный фонд сумел преодолеть многочисленные препятствия, связанные с пандемией COVID-19, чтобы провести с нетерпением ожидавшийся юбилейный, 10-й, международный музыкальный фестиваль InClassica.

Площадкой фестиваля на этот раз выступил Дубай, в последнюю минуту заменивший Мальту из-за ограничений по COVID-19. 10-й фестиваль InClassica стал настоящим «звездным» праздником классической музыки, в котором приняли участие знаменитые артисты и коллективы со всего мира. В течение 30 дней на фестивальных площадках – в Дубайской опере и зале Coca-Cola Arena – перед слушателями выступили 37 именитых солистов, среди которых были такие имена как пианисты Рудольф Бухбиндер и Андре Хамелин, скрипачи Максим Венгеров и Гил Шахам, виолончелисты Миша Майский и Стивен Исселис, а также тенор Джозеф Каллея.

В список исполнителей также вошел знаменитый российский пианист Денис Мацуев, выступивший на фестивале InClassica с заключительным концертом. Мацуев остался под большим впечатлением и от самого фестиваля, и от того, как организаторы справились с задачей проведения этого события на новом месте, в Дубае. «Я очень рад, что такой фестиваль был проведен именно здесь, – сказал он, – Поздравляю всех вас! Начинать что-то новое на новом месте – это прекрасно. Мы все чувствовали энергию, исходившую из зала. Желаю вам здоровья и хорошей музыки. Хорошая музыка – лучшая вакцина в мире».

Кроме того, на фестивале выступили семь всемирно известных оркестров, включая Российский национальный оркестр, Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца, Мальтийский филармонический оркестр, Иерусалимский симфонический оркестр, Калининградский симфонический оркестр, Словацкий филармонический оркестр и Армянский государственный симфонический оркестр. Эти коллективы выступали под руководством светил дирижерского искусства – Майкла Франсиса, Даниэля Раискина, Александра Сладковского, Дмитрия Яблонского и других.

Даниэль Лозакович Фото: Алексей Молчановский

Говоря о том, как он гордится замечательным успехом фестиваля InClassica, президент Европейского фонда поддержки культуры (EUFSC) Константин Ишханов отметил: «Мы считаем, что проведение событий, которые привлекают еще больше людей к классической музыке, – это удовольствие и привилегия, причем, особенно сейчас, когда организовывать культурные мероприятия трудно по всему миру».

Он также добавил: «Этот фестиваль стал не только огромным успехом для нашего фонда, но, что особенно важно, он стал путеводным маяком для всех, кто влюблен в классическую музыку и ценит ее. Мы испытываем восторг и гордимся тем, что смогли провести этот особый фестиваль в Дубае и пригласить сюда некоторых из самых больших имен в нашей индустрии».

Помимо фестиваля InClassica, фонд EUFSC представил еще две инициативы: фортепианный Международный конкурс Classic Piano и первый выпуск проекта «Ближневосточная академия классической музыки» (MECMA).

Константин Ишханов Фото: Евгений Евтюхов

Международный конкурс Classic Piano – увлекательное событие, состоявшее из четырех соревновательных раундов. Музыканты выступали в сопровождении Армянского государственного симфонического оркестра. К конкурсу было допущено пятеро финалистов каждого из 14 фортепианных конкурсов, проводившихся по всему миру в течение последних двух лет. Исполнители-виртуозы в возрасте от 13 до 35 лет выступали перед жюри, в состав которого входили одни из наиболее уважаемых мировых пианистов, профессоров, композиторов и музыковедов.

Ближневосточная академия классической музыки (MECMA) также работала параллельно с фестивалем InClassica. Она стала самым крупным мероприятием классической музыки такого типа, состоявшемся на Ближнем Востоке. В этом проекте участвовали профессора ведущих консерваторий мира, проводившие мастер-классы в течение напряженной 20-дневной учебной программы. Более того, в рамках работы MECMA был организован ряд дневных концертов, на которых ведущие солисты и студенты академии выступали в сопровождении Армянского государственного симфонического оркестра и Калининградского симфонического оркестра.

Несмотря на существующие в данный момент проблемы с проведением живых выступлений, фонд EUFSC справился с этой трудной задачей и подарил Ближнему Востоку феноменальные концерты классической музыки. EUFSC продолжает работать над реализацией возможностей для этого драгоценного жанра по всему региону.

Автор: Джеймс Каммингс