Программа ООН для экономик Центральной Азии: превращение региона во взаимосвязанный центр

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Страны Центральной Азии и Азербайджан объединились, чтобы сосредоточиться на совместном развитии, устойчивости и региональной интеграции в рамках продолжающегося экономического роста.

Выступая на заседании Управляющего совета Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (Middle Corridor) для оживления экономических связей между странами-участницами и расширения торгового сотрудничества.

В настоящее время членами программы СПЕКА, основанной 26 марта 1998 года, являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Общая миссия платформы заключается в поддержке стран в их усилиях по развитию, сотрудничеству и интеграции в экономику Европы и Азии посредством нескольких инициатив и политик, поддерживаемых ООН.

На Экономическом форуме СПЕКА 2023 страны-участницы рассмотрели национальные и региональные планы и стратегии по устойчивому содействию торговле и развитию, а также укрепили сотрудничество между торговыми дипломатами, которое будет развернуто в ближайшие два-три года.

Взаимосвязанность – это ключ к успеху

18-е заседание Управляющего совета СПЕКА прошло под председательством Азербайджана и было посвящено теме «Превращение региона СПЕКА в центр взаимосвязанности с глобальным охватом».

Впервые в истории организации саммит СПЕКА был проведен на уровне глав государств, а премьер-министры Грузии и Венгрии, а также генеральный секретарь Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива приняли участие в дискуссиях в Баку в качестве почетных гостей.

Участники обсудили возрастающее значение взаимосвязанности перед лицом новых вызовов в зоне Middle Corridor между Европой и Китаем, подчеркнув потенциал цифровой трансформации для того, чтобы сделать экономику более экологичной, циркулярной и инклюзивной.

В странах, не имеющих выхода к морю, предприятия платят за экспорт своих товаров более чем в два раза больше, чем их коллеги, работающие в прибрежных районах, а огромные торговые расходы снижают спрос и препятствуют устойчивому развитию.

Чтобы решить эту проблему, СПЕКА надеется оцифровать цепочку поставок для повышения эффективности евроазиатских транспортных связей в соответствии с правовыми стандартами ООН, такими как стандарты СЕФАКТ ООН по мультимодальному обмену данными для облегчения трансграничного перемещения товаров.

Приоритезация устойчивой энергетики

Рабочая группа поддерживает трансграничное и региональное сотрудничество для реализации Целей в области устойчивого развития в Центральной Азии до 2030 года и для развития «зеленой» и устойчивой торговли.

Региональная энергетическая система в Центральной Азии обладает огромным неиспользованным потенциалом, и страны-участницы СПЕКА работают над диверсификацией маршрутов и источников транзита энергоносителей на мировые рынки.

Также имеет значение инфраструктура для крупномасштабного производства энергии, поэтому Азербайджан и другие страны-участницы развивают свой потенциал и укрепляют региональную энергетическую взаимосвязанность для повышения устойчивости системы.

Интегрированная и взаимосвязанная энергетическая инфраструктура, включающая в себя электрические и газовые сети, а также обеспечивающая транспортировку и торговлю низкоуглеродным и экологически чистым водородом, может помочь создать более надежное, доступное и устойчивое энергоснабжение.

Она также позволит провести глубокую декарбонизацию и расширить интеграцию масштабной возобновляемой энергетики, что создаст новые рабочие места, повысит гендерное равенство и будет способствовать устойчивому развитию экономики.

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Опираясь на прошлый успех

Эксперты из разных стран-участниц съехались в Баку для плодотворного обмена мнениями в рамках панельных дискуссий, формулируя новые идеи и инициативы, связанные с торговлей, транспортом, цифровизацией и энергетикой в регионе СПЕКА.

Полученные выводы послужат руководством для стран-членов по превращению региона СПЕКА в хорошо связанный и устойчивый центр торговли и транспорта с глобальным охватом в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР).

На заключительной сессии форума представители академических и исследовательских институтов обсудили долгосрочное стратегическое прогнозирование, направленное на развитие международной интеграции в течение следующих 25 лет.

Мероприятие этого года основывается на 25-летнем прогрессе, который позволил создать эффективную интеграцию в регионе и позиционировать регион СПЕКА как центр взаимосвязанности в географическом сердце Евразийского континента.

В 2019 году на Экономическом форуме СПЕКА была принята Ашгабатская инициатива по Снижению барьеров посредством использования правовых инструментов, норм и стандартов ООН с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА.

В 2021 году форум подготовил Ташкентское заявление по укреплению устойчивости транспорта, торговли и взаимосвязанности в регионе СПЕКА для восстановления более экологичной, циркулярной и инклюзивной экономики после пандемии.

В декларации участники подтвердили свое намерение сотрудничать для создания более экологичной, циркулярной и инклюзивной экономики в регионе по мере его восстановления после пандемии COVID-19, уделяя особое внимание торговле, транспорту и взаимосвязанности.

Выступая на саммите СПЕКА, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о том, как совместные усилия на протяжении многих лет укрепляют финансовую стабильность.

«На момент создания СПЕКА государства-члены делали свои первые шаги в качестве независимых стран. Мы столкнулись с множеством проблем и вызовов», – сказал он.

«За последние 25 лет мы преодолели основные трудности, укрепили свой государственный суверенитет, стали ценными членами международного сообщества и достигли быстрого экономического развития. Другим фактором, объединяющим наши страны, является политическая стабильность».

Министр экономики и торговли Кыргызстана Данияр Амангельдиев поддержал это мнение и рассказал о потенциале региона в будущем.

«Мы находимся в уникальном, с геополитической точки зрения, месте, которое открывает огромные перспективы для расширения транзитных маршрутов, торговли и экономического роста. Центральная Азия занимает жизненно важное место в современном мире», – сказал он.

«Этот регион – не просто перекресток торговых путей, это место, где пересекаются интересы различных стран и регионов».