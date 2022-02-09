Школы против дискриминации: специальное олимпийское движение выступает движущей силой перемен

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Школы – это не только места для получения знаний, но и социальные центры, где дети, подростки и молодые люди общаются со своими сверстниками, вместе работают и знакомятся с реалиями, отличающимися от их собственных. Специальное олимпийское движение (СОД) использует роль школ для повышения степени социальной инклюзивности в рамках программы «Юнифайд-школы». На данный момент инициатива СОД объединила в целях борьбы с дискриминацией по признаку ограниченных умственных возможностей почти 4 млн людей по всему миру.

Расширяя миссию СОД, которая заключается в использовании преобразующей силы спорта для помощи людям с отклонениями в интеллектуальном развитии открывать новые сильные стороны, способности и навыки, а также добиваться успехов, «Юнифайд- школы» стремятся объединять молодых людей, имеющих и не имеющих отклонения в интеллектуальном развитии, вовлекать их в спортивную деятельность (называемую «юнифайд-спорт») и, таким образом, создавать больше возможностей для повышения степени инклюзивности. Понятие «ограниченные умственные способности» является наиболее часто используемым термином при описании людей с ограничениями когнитивной функции и навыков, включая коммуникативные и социальные навыки, а также навыки ухода за собой.

Даная программа получила крайне важную поддержку от Фонда Ставроса Ниархоса (ФСН), одной из ведущих международных благотворительных организаций. «Фонд сыграл по-настоящему преобразующую роль для нашего движения, – говорит Тим Шрайвер (Tim Shriver), возглавляющий международный совет директоров Специальных Олимпийских игр (на его глазах за последние десятилетия это движение получило развитие в более чем 200 странах мира). – Благодаря поддержке Фонда платформа «Юнифайд-школы» вышла на международный уровень, что предоставило СОД возможность работать со средними образовательными учреждениями в каждом уголке мира. Поддержка ФСН также дала движению возможность проанализировать данные, собранные нами в таких областях, как отношение молодых людей к различным жизненным аспектам, обучение преподавателей и методы, применение которых в рамках наших программных моделей позволяет укрепить школы, сделать их более устойчивыми и более инклюзивными».

Преодоление сегрегации учеников с ограничениями в развитии – трудная задача, и СОД признает, что поддерживать социальную инклюзивность в условиях, когда в образовательной дискуссии не рассматривается даже физическая инклюзивность, может быть непросто. Тем не менее, программа «Юнифайд-школы» может быть соответствующим образом адаптирована и применяться в школах с интеграцией молодых людей, имеющих и не имеющих ограничения интеллектуального развития, объединяя специальные и обычные школы и формируя связи между специальными школами и общественными организациями, призванными помогать людям с ограниченными умственными способностями.

Мария Гкусиу (24 года) и Ноталия Карагиоргиу Гавала (17 лет) являются примером «юнифайд-пары» в программе Специальной Олимпиады (СО) в Греции, где инициатива «СО Греция» действует в школах с 2018 года и добивается больших успехов в повышении степени инклюзивности для молодых людей с ограниченными умственными способностями в возрасте от 12 до 18 лет. Юнифайд-пары составляются из юнифайд- спортсмена с ограниченными умственными способностями и его юнифайд-партнера, не имеющего отклонений в интеллектуальном развитии. Мария и Ноталия знают друг друга с 2015 года. Благодаря участию в соревнованиях и мероприятиях СО их дружба только укрепилась.

© Special Olympics euronews

Мария, лидер молодежной организации «СО Греция» и успешно выступающая спортсменка СО, специализируется в велосипедном спорте (заезды на короткие и средние дистанции). Она завоевала золотую медаль на 14-х Всемирных играх в Лос-Анджелесе и принимала участие во многих круглых столах молодежных лидеров СО Европы и Евразии. «Я люблю эту программу, и мне нравится находиться рядом с другими людьми, играть и общаться. А еще я люблю баскетбол», – говорит Мария, сумевшая благодаря участию в инициативе СО укрепить уверенность в себе и психологическую устойчивость.

Ноталия, которая также является одним из молодежных лидеров «СО Греция», посещает школу Дукас, юнифайд-школу, курирующую СО, где она активно участвует в планировании и проведении мероприятий для этой программы. Последний проект, над которым она работала – «Играем юнифайд: учимся юнифайд» – был представлен на межкультурном образовательном мероприятии, организованном для средних школ в Афинах. Но самым важным для Ноталии является ее тесная работа с людьми с отставанием в умственном развитии. «Я стала работать в этой программе, потому что хотела научиться новым вещам, расширить свой кругозор и стать ближе к людям с инвалидностью, – говорит Ноталия. – Я считаю, что это помогло мне стать лучше. Играя с людьми, которые от меня отличаются, я поняла, что между нами нет барьеров. Если у них есть какие-либо отставания, это не является препятствием ни для нас, ни для них»,

«Несмотря на культурное разнообразие нашего мира, всем людям хочется иметь привязанность, взаимоотношения и покой. Инклюзивность привлекает всех людей», – говорит Тим Шрайвер. По словам г-на Шрайевера, данная программа также сосредоточена на придании большего значения голосу молодежи с ограничениями в умственном развитии. В свою очередь, это может помочь изменить отношение других людей и выстроить доверительные отношения вдоль линии раздела.

«Большинство программ по инклюзивности сосредоточены на физическом сближении людей, продолжает Тим Шрайвер. – Мы заинтересованы в социальном сближении, доверительных взаимоотношениях, дружбе, более глубокой эмпатии и предоставлении молодым людям возможностей стать агентами социальных перемен, что позволит им развивать социальные взаимосвязи, которые сделают их пожизненными сторонниками инклюзивности».

Анализ эффективности юнифайд-школ в Греции продемонстрировал обнадеживающие результаты по готовности молодых людей к инклюзивности. Опрос учеников, участвовавших в программе, показал, что для них вероятность заявить о готовности учиться у не таких, как они людей, выше в девять раз. Кроме того, вероятность почувствовать, что они могут сделать свою школу лучше, для них также выше в девять раз. При этом 90% учеников в программе СО с отставанием в интеллектуальном развитии положительно относятся к тому, как с ними обращаются их сверстники.

Благодаря поддержке ФСН Специальные Олимпийские игры смогли превратить более 200 школ в юнифайд-школы, обучить 20 тыс. тренеров и специалистов в области образования, а также предоставить учебные программы для более чем 200 тыс. молодых людей по всему миру.

Заглядывая вперед, г-н Шрайвер считает, что у инклюзивности хорошее будущее. «Я вижу, что у молодежи, не имеющей отставаний в умственном развитии, есть видение. Они по-другому смотрят на будущее, которое для них состоит из инклюзивности, справедливости, позитивного отношения и партнерства с людьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии. Человечество, если ему дать шанс, – прекрасное и доброе, – говорит г-н Шрайвер, подчеркивая, что вся программа нацелена на то, чтобы люди с отставаниями в умственного развития были замечены и услышаны. – Главный маршрут к защите их интересов, к переменам лежит через голоса тех, кто либо испытал это на себе, либо стремится изменить текущее положение. Эти голоса нам необходимы. Я ничуть не сомневаюсь, что эти молодые люди ведут нас к будущему, ознаменованному большими надеждами».