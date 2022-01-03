Новый турнир «Небесная грация» «поможет стать ближе к уникальной сути художественной гимнастики»

«Партнерский материал» - бренд-контент, оплаченный и контролируемый рекламодателем, а не редакцией Euronews. Этот контент создан коммерческими подразделениями без участия редакции Euronews или новостных журналистов. Финансирующий партнер контролирует темы, содержание и окончательное утверждение в сотрудничестве с коммерческим продакшн-отделом Euronews.

В первом экспериментальном международном турнире по художественной гимнастике «Небесная грация», который, как надеется его организатор Алина Кабаева, станет ежегодным событием, приняли участие 13 гимнасток из 13 стран. Турнир проходил на «ВТБ Арене» в Москве 16 и 17 декабря.

Первый в истории турнир «Небесная грация» – это не обычные соревнования. Спортивное мероприятие, задуманное абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 2004 года в Афинах Алиной Кабаевой, проходило под патронажем Благотворительного фонда Алины Кабаевой и собрало спортсменок со всех уголков планеты: из Австралии, Мексики и Канады. В течение двух дней они показывали высочайшее мастерство.

Новый олимпийский цикл дает многим видам спорта, в том числе художественной гимнастике, возможность переоценить правила соревнований и внести изменения. По правилам судейства цикла 2022–2024 гг. больше баллов будет присуждаться за эстетику и артистизм. Основой новых правил стали те, что действовали в 2001–2005 гг., когда активно выступала сама Кабаева.

Хотя текущие правила налагают на выступления спортсменок жесткие ограничения – лимитировано число элементов, а чрезмерная усложненность не поощряется – на турнире «Небесная грация» число элементов было не ограничено и гимнастки могли продемонстрировать всю полноту своих умений и способностей. Судейство выступлений спортсменок в Москве происходило по смешанным правилам, подготовленным на основе старых правил 2001–2005 гг. и новых 2022–2024 гг.

Турнир, задачей которого было в равной мере удивить и доставить удовольствие, создал платформу для дискуссии. Спортсменки, тренеры и судьи поделились своим опытом и соображениями о будущем этого спорта.

© Divine Grace euronews

Первый день соревнований начался с великолепной церемонии открытия, где ведущий турнира Андрей Петров напомнил зрителям, что художественная гимнастика была официально создана в 1934 г. в СССР. «За много лет этот спорт стал для нас частью культуры и традиций, – сказал он. – "Небесная грация" – это эксперимент, который поможет нам стать ближе к уникальной сути художественной гимнастики, к уникальному балансу эстетики и представления, прошлого и настоящего, нового и традиционного».

Первый день соревнований был открыт канадской гимнасткой Лори Фунг, завоевавшей золото на Олимпиаде 1984 г. в Лос-Анджелесе, где художественная гимнастика впервые была включена в олимпийскую программу.

«Мечты должны быть грандиозными, – сказала Лори участницам. – Нужно стремиться к звездам. Никогда и никому не позволяйте говорить вам, что вы чего-то не можете. Мечты рождаются в сердце, поэтому за ними нужно следовать».

Представительница Канады Карина Каменецки выступила первой, показав программу упражнений с обручем. Как и другие снаряды, обруч демонстрирует баланс, повороты, прыжки и гибкость. Судьи оценивают сложность элементов артистизм и качество исполнения.

К восторгу российских зрителей победу со счетом 36,65 балла одержала 17-летняя Лала Крамаренко, получившая серебряную медаль за упражнения с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. Белорусская спортсменка Анна Каменщикова заняла второе место со счетом 32,55 балла, а мексиканка Марина Мальпика, получившая 31,40 балла, заняла третью ступеньку пьедестала.

Демонстрируя тенденцию, которая стала доминирующей в течение всего чемпионата, Крамаренко и Каменщикова также заняли первое и второе места в упражнениях с мячом, получив 35,30 и 31,60 балла соответственно. На этот раз к Крамаренко и Каменщиковой в верхней части турнирной таблицы присоединилась Кетеван Арболишвили из Грузии, также получившая 31,60 балла за упражнения с мячом.

© Divine Grace euronews

На второй день Крамаренко продолжила лидировать, заняв первые места как в упражнениях с булавами, так и в упражнениях с лентой, а Каменщикова сохранила надежное положение во второй строке по обоим снарядам.

В упражнениях с булавами с Каменщиковой сравнялась Наталья Усова из Узбекистана, также получившая 32,25 балла за этот снаряд, а в упражнениях с лентой третье место снова заняла Арболишивили, которая, набрав 123,45 балла в общем зачете, получила третье место турнира. Анна Каменщикова, получившая 127,25 балла в общем зачете, заняла на турнире второе место.

К тому моменту сомнений в том, кто окажется на высшей ступени пьедестала сомнений уже не было. Победив в упражнениях со всеми четырьмя снарядами, Крамаренко набрала целых 141,60 балла, оставив большое впечатлений как у судей, так и у поддерживавших ее зрителей.

На церемонии награждения к трем медалисткам на сцене присоединились звезды художественной гимнастики, абсолютные олимпийские прошлых лет: Лори Фунг, первая олимпийская чемпионка – Лос-Анджелес, 1984 г.; Александра Тимошенко (объединенная команда) Барселона, 1992 г; Екатерина Серебрянская (Украина) – Атланта, 1996 г.; Юлия Барсукова (Россия) – Сидней 2000 г.; Алина Кабаева (Россия) – Афины, 2004 г.; Евгения Канаева (Россия) – Пекин, 2008 г. и Лондон 2012 г.; Маргарита Мамун (Россия) – Рио-де-Жанейро, 2016 г.

В насыщенной эмоциями заключительной речи Кабаева еще раз подчеркнула свое желание сделать этот турнир ежегодным и призвала «всех нас сделать художественную гимнастику более интересной, более разнообразной и более привлекательной так, чтобы не оставить никаких барьеров для совершенства».