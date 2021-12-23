Казахстан продолжает работать над привлечением новых иностранных инвестиций

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В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей независимости.

Страна прошла большой путь с декабря 1991 года, когда она была почти неизвестной миру, заняв заметное место в международном сообществе благодаря динамичному экономическому развитию, находящем своё отражение в последовательном росте ВВП, который – по прогнозам МВФ – в течение ближайших пяти лет будет только расти.

Сегодня Казахстан мало напоминает картины из своего прошлого, когда большинство его жителей кочевало по широким степным просторам, а экономика региона была прочно связана с древним Шёлковым путей.

В наши дни девятая по величине страна мира – это экономический локомотив Центральной Азии. На неё приходится более половины ВВП региона, страна действительно преобразилась, как благодаря богатым запасам полезных ископаемых, так и в результате масштабным реформам. А столица Казахстана – город Нур-Султан – превратилась в современный мегаполис.

Для Казахстана одной из основных целей продолжает оставаться устойчивый, диверсифицированный и динамичный рост в масштабах всей страны, которая к 2050 году надеется войти в число 30 наиболее развитых государств мира.

Привлечение иностранных инвестиций

© Kazakh Invest euronews

Казахстан был одной из республик СССР, где распад союза имел наиболее тяжёлые последствия, но в начале 1990-х страна встала на путь на удивление смелых и амбициозных реформ. Они были разработаны и проведены Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и создавала благоприятные условия для привлечения инвестиций европейских, американских и азиатских компаний в экономику, которая тогда переживала далеко не лучшие свои времена.

Изначально иностранные фирмы привлекали полезные ископаемые в недрах Казахстана, но с тех пор многие инвесторы стали работать и в других отраслях. За 30 лет независимости в страну было вложено более $380 млрд прямых иностранных инвестиций, что является самым высоким показателем на душу населения среди стран СНГ.

Последствия продолжающейся пандемии COVID-19 привели к кардинальному сокращению трансграничных инвестиционных потоков, которое в 2020 г. по всему миру достигло 35%. Тем не менее, благодаря пакету мер по стимулированию экономики в размере $4,1 млрд в 2020 г., показатели Казахстана смогли восстановиться.

В первом полугодии 2021 г. объём прямых иностранных инвестиций в страну составил $11.1 млрд, что на 30% больше, чем за тот же аналогичный период предыдущего года.

«Государство уделяет приоритетное внимание поддержке инвесторов, – сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавней встрече с руководителями международных инвестиционных компаний. – Мы ввели принцип индивидуальной и комплексной поддержки каждого инвестора».

В дополнение к принятым государством антикризисным мерам важную роль также сыграла национальная компания KAZAKH INVEST, учреждённая правительством в 2017 г. с целью привлечения в страну крупных международных корпораций. Перед ней стоит двойная задача: демонстрировать потенциал Казахстана в целом ряде отраслей, а также поддерживать инвесторов на всех этапах.

В целом, компания действует как единый переговорщик от имени правительства Казахстана при обсуждении возможных сделок и условий реализации инвестиционных проектов. Кроме того, KAZAKH INVEST занимается продвижением устойчивого социально-экономического развития, привлекая иностранные инвестиции в приоритетные секторы экономики.

Выполняя функцию центра комплексного государственного обслуживания инвесторов, KAZAKH INVEST ведет мониторинг и поддерживает реализацию инвестиционных проектов, а также служит своего рода «горячей линией» для предпринимателей, обеспечивая круглосуточную сервисную поддержку.

Компания отвечает за предоставление операционной поддержки, включая своевременное решение любых административных вопросов, таких как выдача виз, миграционный статус, таможенное оформление, консультации по логистике, порядок осуществления проектов. В данный момент она оказывает поддержку и практическую помощь по 466 проектам, в рамках которых было создано более 87 000 рабочих мест. В 2021 г. в действие были введены 45 инвестиционных проектов с международным участием. Благодаря этим проектам было привлечено $3,5 млрд и создано 4800 рабочих мест.

В число международных компаний, участвующих в таких инициативах, входит итальянская корпорация ENI, один из ведущих международных инвесторов в секторе нефти, газа и возобновляемых источников энергии Казахстана; французская фирма Air Liquide, вложившая средства в передачу технологий в нефтехимической отрасли, немецкая компания Linde, работающий в области технологических газов, и многие другие.

© Kazakh Invest euronews

Возможности в целом ряде секторов

Одна из целей, стоящих перед KAZAKH INVEST, – это презентация инвестиционных возможностей в целом ряде отраслей. Казахстан – огромная страна с разнообразным рельефом местности и низкой плотностью населения, обладающая гигантским объемом сельскохозяйственных ресурсов. Благодаря своему стратегическому географическому положению и доступу к рынкам Китая, России и Ближнего Востока Казахстан обладает уникальным потенциалом для развития агробизнеса, включая производство и переработку как скота, так и растительной продукции.

В связи с этим правительство вкладывает средства – в виде кредитов и налоговых льгот – в машиностроение, главным образом, сборку тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Большое внимание также производству автомобилей и электрооборудования.

Нефтехимическая отрасль Казахстана за последние годы развивалась бурно и успешно. По запасам нефти страна занимает 12-е место в мире. Меры правительства по поддержке данной отрасли включают в себя государственное регулирование цен для промышленных потребителей.

Другие региональные отрасли, где уже работают международные компании, – это горнодобывающий сектор и металлургия (Казахстан является одним из ведущих производителей меди, золота, урана, хрома, цинка и вольфрама). В развитии инфраструктуры в рамках инициативы «Пояс и путь» сформирован сухопутный торговый маршрут между Китаем и Европой с сокращением времени доставки почти наполовину, а также торговля.

© Kazakh Invest euronews

Государственные меры по упрощению инвестиционного процесса

Во время пандемии COVID-19 в стране была разработана нормативно-правовая база, в рамках которой микро-предприятия и малый бизнес освобождаются от уплаты подоходного налога на трёхлетний срок по 2023 г. включительно.

Кроме того, в Казахстане создано 13 специальных экономических зон, предлагающих льготное налогообложение, а для стратегических инвесторов действует «инвестиционный договор», обеспечивающий им особые условия. В целом по стране изменение законодательства обеспечило помощь бизнесу, улучшение онлайн-обслуживания и пересмотр системы выдачи разрешений.

К подготовке инвестиционных предложений привлечены международные консалтинговые фирмы, в том числе «большая четверка» (PwC, Deloitte, EY и KPMG), а Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), играющий важную роль в привлечении финансовых инвестиций, использует английский в качестве своего официального языка и предлагает судебную систему, действующую по принципам общего (англосаксонского) права.

Для продвижения этих инициатив компания KAZAKH INVEST провела в 2021 г. 10 инвестиционных конференций в онлайн и офлайн форматах для потенциальных инвесторов из США, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Испании, Южной Кореи, Нидерландов, Саудовской Аравии и других стран. Отдельные мероприятия прошли при участии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев, министра иностранных дел этой страны Мухтара Тлеуберди и других официальных лиц.