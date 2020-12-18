Разнообразие активного отдыха в Андалусии

Для желающих попробовать одно из описанных видов отдыха власти Андалусии предлагают путешественникам бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Благодаря 300 солнечными дням в году и географическим особенностям, включающим горы и пляжи, пустыни и озера, Андалусия является идеальным местом для всех видов активного отдыха.

Многим известны длинные песчаные полосы, растянувшиеся по всей береговой линии, или излюбленные лыжниками заснеженные горы Сьерра-Невады. Однако посетители также могут попробовать свои силы в бесчисленном множестве других занятий, таких как каньонинг, спелеотуризм или банджи-джампинг, которые в то же время предоставляют возможность оценить причуды этого обширного и разнообразного южного ландшафта.

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Верховая езда, велопрогулки и велоспорт

Ни одна поездка в Херес-де-ла-Фронтера не может считаться завершенной, если вы не увидите знаменитых «танцующих лошадей», породистых коренных уроженцев региона с элегантной конституцией. Многочисленные школы верховой езды предлагают уроки или же дают посетителям возможность покататься. Другие популярные места для конных поездок включают национальный парк Доньяна и нижние склоны горного хребта Сьерра-Невада.

Для тех, кто предпочитает прогулки пешком или на велосипеде, возможности бесконечны, включая раскинувшуюся на юге Испании сеть vías verdes, железных дорог, которые были закрыты в 1960-х годах, но в последние годы были отремонтированы и заасфальтированы, образовав сотни километров ровных, широких трасс, открывающих виды на разнообразие потрясающих пейзажей.

Любителям пеших прогулок также найдется что-то по душе благодаря многообразным маршрутам, проложенным по холмам, через леса или вдоль побережья. Они обозначены указателями GR (gran recorrido — «дальнее расстояние»), PR (pequeño recorrido — «короткое расстояние») и SL (senda local — «местная тропа»). Вы также увидите две указывающие направление короткие полосы, нарисованные на камнях и деревьях.

© Turismo Andaluz

Катание на лыжах и сноубординг

В непосредственной близости от очаровательного города Гранада на горном хребте Сьерра-Невада находится самый высокий горнолыжный курорт Европы. Он предлагает 120 трасс разных уровней. В Прадольяно находятся обслуживающие курорт отели, рестораны и пункты проката, а сам город, расположившийся на высоте 2100 метров, является самым высоким городом в Испании.

Этот регион, внесенный в список ЮНЕСКО биосферный заповедник, —прекрасное место для прогулок в любое время года, но обычно он открыт для катания на лыжах и сноуборде с начала декабря по апрель или май, если погода остается достаточно холодной для снежных пушек.

Альпинизм и скалолазание

Разнообразие и высота гор Андалусии предлагают широкий спектр возможностей для тех, кто просто хочет совершить пешую экскурсию через хребты Сьерра-Морена или Кордильера-Бетика, а также для тех, кто надеется покорить головокружительные пики Сьерра-Невады, достигающие 3500 метров.

Помимо крутых горных восхождений, существует множество видов скалолазания, и в Андалусии вы найдете и более легкие варианты: от крытых скалодромов (известных как rocódromos) до скал и каньонов, таких как скалистые обнажения в Ла-Кала-дель-Мораль или величественный известняковый каньон Теба.

Каньонинг — это нечто среднее между скалолазанием и водным спортом, и он может включать в себя ходьбу, скалолазание, плавание и даже спуск по каньону в узких ущельях, которые можно найти по всей Андалусии. Некоторые из самых популярных мест: Ла-Гарганта-Верде в заповеднике Грасалема, недалеко от Кадиса; каньоны Рио-Верде в Гранаде и каньоны реки Гуадальмина в Бенаависе в Малаге.

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Спелеотуризм

Исследование подземных миров — захватывающий способ открыть для себя одни из самых любопытных достопримечательностей Андалусии. Некоторые из них были убежищем для древних цивилизаций и культур, некоторые — местами, где находили минералы, археологические останки или необычные виды флоры и фауны. Существует несколько организаций, предлагающих групповые экскурсии под руководством обученных и опытных гидов.

Кейвингом занимаются в известняковых подземных каналах, вырезанных потоками воды или льда, в то время как пещерный дайвинг происходит в основном под водой. Пещеры, образованные потоками лавы, подходят для вулканического кейвинга. Некоторые из наиболее популярных мест для этого находятся в провинции Малага: переход Хундидеро-Гато, старинное русло реки; пещеры в Гвадаресе, пещера Эль-Републикано и пещера Эль-Агуа. Недалеко от Кадиса находится пещера Какао, самая длинная вертикальная пещера в регионе, спускающаяся на 80 метров ниже уровня моря.

Провинция Гранада также славится своими местами для кейвинга: Вентанас-де-Пиньяр, Игуалеха, Ронда, Кастриль, Кесада, Сорбас и Нерха.