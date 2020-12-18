Гастрономические маршруты Андалусии

Для знакомства с кулинарным искусством региона власти Андалусии предлагают путешественникам бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Из всех испанских регионов, славящихся легендарным прошлым, Андалусия, пожалуй, с наибольшей гордостью демонстрирует свою отличающуюся культурным многообразием историю, особенно в гастрономии.

Его название происходит от Al-Andalus, под которым была известна бóльшая часть Испании в период мусульманского правления, причем эта южная территория была вновь завоевана христианами последней. Многие испанские слова для обозначения еды также дошли до нас из этого периода, например, almendras (миндаль), albóndigas (фрикадельки) и azafrán (шафран), что свидетельствует о большом количестве экзотических в то время продуктов, введенных в обращение во время правления мавров.

Знакомство с этим исконным богатством продуктов и кулинарного искусства — уникальный способ открыть для себя регион, поэтому Совет по туризму Андалусии разработал серию гастрономических маршрутов, охватывающих некоторые из разнообразных ландшафтов: от долин и виноградников до гор и побережья.

Ловушки для тунца «альмадраба»

Другое слово, заимствованное из арабского языка, — это almadraba, традиционное и захватывающее искусство рыбной ловли, а именно увлекательный способ охоты на голубого тунца: в весенний период миграции из Атлантики в Средиземное море рыбу отлавливают в огромные сети и вытаскивают на борт, обвязывая хвосты веревками. В этой впечатляющей схватке побеждает самый быстрый и проворный. Маршрут пролегает вдоль побережья Кадиса.

Откройте для себя маршрут.

© Turismo Andaluz

Маршрут свиных окороков «хабуго»

Большая часть провинции Уэльва отдана под пастбища, известные в Испании как dehesa, где свободно гуляют иберийские свиньи. Ветчина из этого региона известна по всему миру, а традиции разведения и забоя этих животных насчитывают столетия. Маршрут свиных окороков «хабуго» проходит по частям заповедника Сьерра-де-Арасена и холмам Пикос-де-Ароче.

Откройте для себя маршрут.

Маршрут риса

Заболоченные земли (marismas) вдоль реки Гвадалквивир в провинции Севилья не только являются домом для более 275 видов птиц, но и местом для обширных рисовых полей, дающих урожай более 350 000 тонн в год, что составляет более 40 процентов объема производства этого злака в Испании. Маршрут также включает несколько заповедников.

Откройте для себя маршрут.

Маршрут вин и ликеров

Разнообразные географические зоны провинции Севилья позволяют выращивать многие сорта винограда и производить различные виды вин. Этот маршрут охватывает три района: Сьерра-Норте, где условия идеальны для многих классических сортов винограда; Эль-Альхарафе, где производятся крепкие вина из таких сортов, как «Паломино» и «Педро Хименес»; и Бахо Гвадалквивир, где изготавливают более сладкие вина и ликеры.

Откройте для себя маршрут.

© Turismo Andaluz

Вина и винодельни Серрания-де-Ронда

Область Серрания-де-Ронда, к югу от провинции Малага, отличается разнообразными типами микроклимата, благодаря чему здесь возможно производство легких, фруктовых и крепких вин. 16 виноградников на этом маршруте предлагают дегустации, закуски тапас и иногда — процедуры винотерапии или концерты при лунном свете. Существует также Центр интерпретации вин для тех, кто хочет больше узнать о процессе.

Откройте для себя маршрут.

Маршрут вина и бренди из Марко де Херес

Города с белоснежными улицами Санлукар-де-Баррамеда, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и Херес-де-ла-Фронтера — одни из самых красивых и оживленных в Испании. Они образуют центральный треугольник этого маршрута по региону Марко де Херес, где в одних из старейших винных погребов мира производят хересы и бренди.

Откройте для себя маршрут.

© Turismo Andaluz

Винный маршрут Монтилья-Морилес

Вино с защищённым обозначением происхождения «Монтилья-Морилес», имеет много общего с хересом, в том числе и метод производства. Как и в регионе Херес, винодельческие традиции здесь уходят в глубь веков, но земля здесь суше и прогревается сильнее. В регионе целых 63 винных погреба, и некоторые из них расположены вдоль этого маршрута.

Откройте для себя маршрут.

Маршрут напитка «мосто» и таверн «табанкос»

«Табанкос» — это типичные таверны в регионе Херес, где традиционно можно посмотреть фламенко и выпить «мосто», вид виноградного сока, достаточно ферментированный, чтобы содержать алкоголь, но еще не превратившийся в херес. Вдоль этого маршрута вы также найдете виноградники и винодельни, построенные много лет назад.

Откройте для себя маршрут.

Винный маршрут Кондадо-де-Уэльва

Поездку по винодельческому региону Кондадо-де-Уэльва можно совместить с любыми типично андалузскими развлечениями, включающими фламенко, корриду и посещение потрясающего национального парка Доньяна. Эта область имеет собственное защищённое обозначение происхождения товаров и насчитывает более 6000 гектаров виноградников.

Откройте для себя маршрут.