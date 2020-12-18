Ближе к природе в Андалусии

Для знакомства с уникальными ландшафтами и дикой природой региона власти Андалусии предлагают путешественникам бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Заснеженные горы, субтропические пляжи, пустыни с кактусами и роскошные леса… В Андалусии найдутся все вообразимые ландшафты. Кроме того, в этом регионе Испании больше всего заповедников, каждый из которых имеет свой уникальный характер.

Для его богатой растительности характерны лесные массивы с каменным дубом, пробковыми деревьями и алеппскими соснами, соседствующие с рощами с оливковыми, вишневыми или миндальными деревьями, а его контрастные ландшафты способствуют разнообразию фауны, которая включает рысей, орлов и грифов.

У любителей прогулок по холмам есть богатый выбор: от лесных массивов Монтес-де-Малага до живописного ущелья реки Деспеньяперрос. В отличие от известных всем пляжей региона, такие прибрежные участки, как Эстречо с отвесными скалами, холмистыми дюнами и подводными пещерами менее знамениты.

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Природные парки

В Андалусии находятся два самых красивых национальных парка Испании: Доньяна, большая часть которого находится в западной провинции Уэльва, и горный хребет Сьерра-Невада, видами на который может похвастаться волшебный город Гранада. Восточнее расположился интригующий пустынный ландшафт Кабо-де-Гата в Альмерии.

Парк Доньяна, основанный в 1969 году как охраняемая территория, а затем ставший объектом мирового наследия ЮНЕСКО, наиболее известен своей популяцией редких пиренейских рысей и находящихся под угрозой исчезновения орлов-могильников. Однако его лоскутное одеяло из болот, лагун и дюн является домом для огромного разнообразия экосистем, насчитывающих 120 видов птиц (до 300 в сезон миграции) и таких животных, как олени, барсуки, кабаны и мангусты, разгуливающих по парку без внешних угроз.

В летние месяцы, когда даже болота начинают высыхать, многие птицы ищут укрытие — и воду — в соседнем парке Бразо-дель-Эсте, плоской заболоченной территории, созданной в результате сельскохозяйственной деятельности людей вдоль реки Гвадалквивир.

В качестве контраста Сьерра-Невада (название которой означает «снежный горный хребет») известна своими высокими пиками, а зимой этот район притягивает любителей катания на лыжах. Он также является биосферным заповедником благодаря своим древним лесам, обилию бабочек и насекомых, многие из которых встречаются исключительно в этом массиве, и более чем двум тысячам различных видов растений.

Кабо-де-Гата, названный так из-за его агатовой скалы, представляет собой таинственную территорию изрезанных вулканических склонов, крутых скал и пустыни с самым низким количеством осадков в Европе. Популярный среди режиссеров, таких как Серджо Леоне, за его усыпанный кактусами и напоминающий Дикий Запад пейзаж, парк также включает в себя морской заповедник площадью 120 м2, коралловые рифы и скалистые острова с обильным животным миром.

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Заповедники и памятники природы

Некоторые небольшие заповедники региона, разбросанные между восточными и западными границами южной части Испании и обладающие богатым разнообразием географических и климатических особенностей, не так хорошо известны. Они меньше, чем национальные парки и созданные для защиты более хрупких экосистем, и в них нередко требуется разрешение на въезд.

Часто они представляют собой заболоченные территории вокруг лагуны, например, Лагуна-де-Фуэнте-де-Пьедра, известной своими соляными субстратами, которые разрабатывались с римских времен до 1950-х годов. На бывших дамбах и каналах, построенных для добычи соли, теперь обитает большая колония фламинго и других водоплавающих птиц.

Чайки, кулики и травники также обитают в Пунта-Энтинас-Сабинар, экосистеме полузасушливых земель на западном побережье Альмерии, где средиземноморский кустарник поддерживает в равновесии систему песчаных пляжей, болот, солончаков и дюн.

В каждой провинции, помимо множества подобных заповедников, имеются так называемые «памятники природы», например, пещеры, каньоны или водопады, заслуживающие особой защиты. Один из них — 30-метровая дюна на продуваемом ветрами пляже Болонии; другой — впечатляющая 2-километровая «пещера летучих мышей» Куэва-де-лос-Мурсьелагос в провинции Кордова.

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Vías verdes

Чтобы в полной мере оценить географическое разнообразие Андалусии, посетители имеют в своем распоряжении сеть «зеленых дорог» vías verdes. Эти заброшенные железнодорожные пути были преобразованы в ровные широкие дороги, благодаря которым можно исследовать сельскую местность пешком или на велосипеде.

Некоторые из них имеют особое историческое значение, например, Виа Верде де ла Суббетика, бывший 112-километровый маршрут поезда для перевозки нефтепродуктов, пролегающий между оливковыми рощами и виноградниками к югу от провинции Кордова; или Виа Верде де Риотинто, где вдоль реки Тинто когда-то ходили горнопромышленные составы.

Другие, однако, просто дают возможность полюбоваться на холмы и реки, луга и сады, горы и болота, являющиеся частью этого самого впечатляющего региона Испании.