УБЕДА ― умиротворенный город

Для знакомства с Убедой и другими красотами региона власти Андалусии предлагают путешественниками бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

История Убеды, как и соседней Баэсы, уходит корнями в глубь веков. Ее великолепный облик явился результатом многовековой трансформации, соседства с королевством Гранады, ведущей роли в колонизации Америки и экономической мощи местной знати.

Аристократия во главе с секретарем императора Карла I Франсиском де лос Кобосом активно способствовала развитию сельского хозяйства, животноводства, производства керамики и текстиля.

Однако процветание Убеды началось задолго до этого, о чем свидетельствуют многочисленные реликвии римской эпохи, найденные в этом регионе. Селение Уббадат было основано по приказу эмира еще до 9-го века в период расцвета аль-Андалус. В 1234 г. его отвоевал король Фернандо III. Благодаря уникальному смешению культур и стилей, характерному для многих мест в Андалусии, этот величественный город стал популярным туристическим направлением в регионе.

© Turismo Andaluz

Уже по дороге в город окружающие его ландшафты дадут вам представление об ожидающем вас великолепии. На холмах Убеды раскинулись живописные оливковые рощи и колосящиеся поля зерновых. Оказавшись в городе, вы почувствуете, как ваше сердце наполняется восторгом и ожиданием чуда. Только представьте это яркое небо, умиротворенные улочки и великолепные дворцы, построенные по проектам самых знаменитых архитекторов эпохи Ренессанса (таких как Андрес Вандельвира). Их владельцы хотели, чтобы в архитектуре особняков были воплощены самые модные тенденции, царившие в Италии 16-го века. Дворец семьи Вела-де-лос-Кобос, дворец Лас-Каденас (в котором сегодня разместилась городская мэрия) и Каса-де-лас-Торрес ― вот всего лишь несколько примеров многочисленных и величественных резиденций.

© Turismo Andaluz

В южной части города расположена одна из самых красивых площадей Испании ― плаза Васкес-де-Молина. Там же находится и поражающая воображение базилика Санта-Мария-де-лос-Реалес-Алькасарес с великолепными садами. Среди других достопримечательностей можно назвать дворцы декана Ортеги и Хуана Васкеса де Молина, именем которого и названа эта площадь, а также часовню Эль-Сальвадор.

© Turismo Andaluz

Начав погружаться в историю города, вам будет трудно остановиться: больница де-Сантьяго, церковь Сан-Пабло, монастырь Санта-Клары, церковь Сан-Лоренца... так много имен, которые помогут вам совершить потрясающее путешествие в века. За свою уникальность и прекрасную архитектуру Убеда внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как истинный город Андалусии, Убеда прекрасна уже сама по себе, а не только своими памятниками архитектуры Ренессанса. Перед нами предстает великолепное сочетание стилей и культур на фоне потрясающих ландшафтов, фруктовых садов и оливковых рощ. Улицы, площади и кварталы гармонично дополняют друг друга. Сюрпризы и чудеса ожидают за каждым поворотом. Только здесь, гуляя по городу, можно наткнуться на старую заброшенную синагогу или столетнюю кустарную мастерскую, хранящую в себе мудрость поколений. За каждым известным фасадом обязательно скрывается одна из местных легенд.

Как и раньше, Убеда остается космополитическим городом, открытым всему миру. Однако в самых укромных уголках извилистых улочек все еще витают запахи тлеющих в камине углей, готовящегося жаркого и свежевыпеченного хлеба.