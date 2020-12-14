СЕВИЛЬЯ ― город конкистадоров

Для знакомства с Севильей и другими красотами региона власти Андалусии предлагают путешественниками бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

С момента своего основания Севилья была местом встреч и единения. Здесь земля и вода соединяются в единое целое, и река, проистекающая из глубокой Бетики — старинное латинское имя Гвадалквивира — сливается с «Морем-океаном». В Андалусии люди с противоположных берегов Средиземного моря создали величайший сплав культур, который сегодня называется Севилья. На протяжении всего своего существования город являлся надежным портом, из которого люди со всего мира могли следовать за своими мечтами и желаниями. С одной стороны, они легко могли выйти в Средиземное моря, а с другой ― следуя по Гвадалквивиру, достичь Атлантики.

Во все времена Севилья была опорой самых сильных правителей. Сначала ее называли арабским городом, затем ― андалузским, а после ― городом эпохи Ренессанса и барокко, покорения Латинской Америки и правления Марии Стюарт. Ее история и традиции тесно переплетены с испанской и зарубежной культурой. Ее порт служил торговым центром для всей Западной Европы. Торговые корабли со всего мира бросали якорь в его доках. На пике развития торговли город стал процветающим центром, где рождались идеи, была слышна речь на всех языках, витали ароматы и запахи со всего мира.

© Turismo Andaluz

Отблески этой эпохи нашли отражение и в зданиях, дошедших до наших дней. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли такие выдающиеся памятники архитектуры, как кафедральный собор, дворец Алькасар и архив Индий.

Как и многие другие исторические памятники Андалусии, кафедральный собор явился результатом уникального смешения культур и множества переделок. Построенный в 1401 г. на месте бывшей мечети в стиле Альмохад, он объединяет старые здания, окружающие Патио-де-лос-Наранхос (апельсиновый дворик) и минарет Ла-Хиральда, на вершине которого возвышается флюгер «хиральдийо» в форме женщины ― самый известный символ города. Впечатляющие размеры кафедрального собора, одного из самых больших готических храмов в Европе, с его пятью нефами и 25 часовнями, а также великолепие его интерьеров делают его обязательным к посещению в Севилье. В нем также разместилась коллекция работ самых известных испанских художников.

© Turismo Andaluz

В центре города расположен и королевский Алькасар ― один из старейших в мире дворцов, используемых до сих пор. Как и кафедральный собор, он строился и перестраивался в течение многих лет начиная с конца 11 века. Жившие в нем правители и королевские семьи внесли свой вклад в формирование его облика. Патио-де-лас-Донсейас (девичий дворик) с красочной плиточной отделкой считается одним из самых знаменитых закрытых двориков. Другим известным патио является Патио-де-лас-Муньекас или кукольный дворик, украшенный великолепными колоннами и капителями. Благодаря своему уникальному расположению дворец является ярким образцом сосуществование культур Запада и Востока, называемое в архитектуре стилем «мудехар».

Кафедральный собор и Алькасар являются примерами важного значения религий и королевской власти в истории Севильи, однако в развитии города огромную роль сыграла и торговля. Здание архива Индий также было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строительство началось во времена правления короля Филипа II и закончилось в 1646 г. Оно задумывалось как центр торговли, но вскоре здесь было создано центральное хранилище документов, касающихся открытия и колонизации Америки в период между 15-м и 16-м столетиями. Каменное здание, окружающее главное патио, содержит два четырехугольных нефа с арочными проемами, соединенными монументальной лестницей. Красота здания не является единственным поводом посетить архив. В нем содержатся бесценные документы, посвященные открытию и колонизации Нового Света.

© Turismo Andaluz

Сегодня Севилья ― это современный, динамичный и творческий город. Однако только неспешные прогулки в тишине позволят вам ощутить его очарование. Его уютная поэтическая атмосфера захватывает путешественников, накрывая их вуалью, сотканной из магии, ароматов, красоты и чувств. Севилья также предлагает ознакомиться с андалузской кухней и традициями в многочисленных тавернах и на фестивалях. Все желающие смогут не только насладиться внутренним убранством города, но и почувствовать уникальный ритм его улиц.