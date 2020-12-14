КОРДОВА ― город, где кипит жизнь

Для знакомства с Кордовой и другими красотами региона власти Андалусии предлагают путешественниками бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Окруженная горами Сьерра-Морены, Кордова стала символом мудрости и стойкости, которые испокон веков проявляли его жители. Благодаря своему богатому прошлому и неповторимому культурному многообразию, этот город является поистине уникальным местом, где пересекаются эпохи. Город раскинулся в долине реки Гвадалквивир, на склоне горных массивов посреди захватывающих дух пейзажей.

За длительный период своего существования он удостоился звания одного и самых влиятельных исторических и культурных центров мира, пытавшихся соперничать с такими гигантами, как Рим, Константинополь, Дамаск и Багдад. Удивительное прошлое этого города оставило заметный след в его архитектуре, великолепными образцами которой являются уникальная мечеть ― один из важнейших памятников исламской культуры на западе ― и еврейский квартал с лабиринтом из узких извилистых улочек. Однако его историческое наследие не ограничивается только этими районами. Город буквально насыщен памятниками архитектуры и культуры, многие из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Кордова занимает первое место в Европе по количеству объектов Всемирного культурного и природного наследия и второе место в мире после Пекина.

© Turismo Andaluz

Город поражает многообразием культур и стилей: мост и храм времен римской империи, древние стены и ворота в мавританском стиле, синагога и монастырь Ла-Мерсед. Все эти памятники культуры и архитектуры принадлежат разным эпохам и разным религиям. Лучшим и самым известным примером такого смешение стилей является соборная мечеть или Мескита. Мечеть, построенная во времена правления Омейядов, позднее была дополнена элементами готической и барочной архитектуры.

В историческом центре города величественные здания возвышаются над узкими улочками и широкими площадями. Одной из самых знаменитых построек Испании является Алькасар христианских королей ― сначала защитная крепость, а позже резиденция католических монархов. Его роскошный сад всегда привлекает множество туристов. Любовь жителей Кордовы к патио как нельзя лучше проявилась в великолепно сохранившемся дворце Виана. Построенный в 14-м веке на севере исторического центра, он известен как «музей патио», так как здесь расположено целых двенадцать внутренних двориков.

© Turismo Andaluz

В башне Калаорра, некогда старинном защитном сооружении, сейчас разместился музей Аль-Андалус, а неподалеку, на реке Гвадалквивир, можно увидеть несколько древних водяных мельниц.

Достопримечательности не ограничены только историческим центром. На окраинах Кордовы можно встретить настоящие шедевры архитектуры времен Аль-Андалуса, такие как развалины медины Асаара. Более тысячи лет назад этот дворцовый город являлся важным символом экстравагантности и роскоши халифата. Еще дальше, посреди горных вершин, в идеальном месте для отдыха находятся монастырь и часовни святого Иеронима Вальпараисо.

© Turismo Andaluz

Кордова славится не только своими художественными и историческими памятниками, но и известна как место проведения фестиваля «Фиеста-де-лос-Патиос», который в 2012 г. был включен список нематериального культурного наследия человечества. В состязании, проходящем в мае, местные жители открывают свои неповторимые красочные дворики, чтобы выбрать самый красивый.

Но прежде всего Кордоба остается «живым городом», жители которого преданы своей культуре. Душа города скрывается в неприметных уголках лабиринтов из переулков, в тишине улиц и патио, раскрывая себя тем, кто захочет ее понять. Как бы сказал поэт: «Кому-то дано понять, что на этой земле его сердце и память навсегда слиты воедино».