ГРАНАДА ― сияющий город

Для знакомства с Гранадой и другими красотами региона власти Андалусии предлагают путешественниками бесплатную страховку от коронавируса на время пребывания в период с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Гранада, раскинувшаяся у подножия Сьерра-Невады, является ярчайшим образцом уникального культурного многообразия Андалусии. Благодаря своим величественным зданиям и лабиринтам улиц город приобрел всемирную известность и славу. Как сказал однажды испанский новеллист Педро Антонио де Аларкон: «Найдется ли такой человек, который бы не слышал и не восхищался Гранадой, даже если сам там ни разу не был?»

Для тех, кто все же решил сюда приехать, первый шаг для знакомства с городом ― пройтись по кварталу с очаровательными белыми домиками и покрытыми брусчаткой улочками. Альбайсин ― сердце первого города Гранады ― состоит из лабиринта узких извилистых улочек, которые ведут к великолепным площадям, затерянным от постороннего взгляда, мимо поражающих воображение зданий, дворцов, старинных особняков и церквей. В этот архитектурный квартал непрерывно подается вода из четырех рек, на которых стоит Гранада. Вода поступает в резервуары, фруктовые сады и «карменес» ― дома с уникальными садами.

© Turismo Andaluz

К востоку от Альбайсина, на другом берегу реки Дарро, находятся холм и старый еврейский квартал Сабика, попасть в который можно, пройдя по Пассео-де-лос-Тристес (аллеи «грустных»). На холме расположены самые известные и величественные памятники Гранады: дворцовый комплекс Альгамбра и уходящие в горы сады Хенералифе. Отделанные штукатуркой стены дворца являются замечательным образцом декоративного искусства Андалусии и отражением истории здания, некогда служившего цитаделью, ― крепостью и домом султанов династии Насридов, знати и военной элиты. Присутствует здесь и отпечаток эпохи Ренессанса, который особенно заметен в архитектуре дворца Карла V, где сегодня разместился музей Альгамбры и музей изобразительного искусства.

Архитектура Альгамбры великолепно вписывается в окружающие ее леса и сады, напоминающие об ушедших эпохах ее создания. За свою художественную ценность и принадлежность к той эпохи Альгамбра, Хенералифе и Албайсин включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Turismo Andaluz

С обзорной площадки Мирадор-де-Сан-Николас в Албайсине и с холма, на котором расположен квартал Сакромонте, открываются прекрасные виды на Альгамбру. При этом само путешествие сюда также дает уникальную возможность побольше узнать о римских и иберийских корнях квартала и полюбоваться крепостными стенами, построенными в эпоху правления династии Зиридов, ― старейшей стены в городе и напоминанием об ушедших временах поселения Гарната.

Именно здесь приходит понимание того, что представляет собой Гранада и как она предстает перед гостями: сияющим городом, полным света, истории и тайн. Красота его улиц, пейзажей и памятников не может не вызвать у них желание узнать его получше, почерпнуть вдохновение, а также привлечет любителей природы и активного туризма.